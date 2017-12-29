2018東南亞政局多變 美中北韓牽動局勢

除了區域內不少國家明年都有重要選舉外，緬甸洛興雅危機仍將持續下去；新加坡是下屆東南亞國家協會（ASEAN）領袖會議東道主，多邊貿易協定能否成功仍有變數；而美國對中國、北韓的立場愈來愈強硬，勢必牽動東南亞國家區域穩定。

美智庫外交關係協會（CFR）東南亞資深研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick），在「解析亞洲」（Asia Unbound）部落格，撰文分析2018東南亞值得關注事件，尤其是人權與民主倒退、民粹主義高漲之際，明年將是騷動混亂的一年。

（中央社記者黃兆平紐約28日專電）美國智庫分析，明年東南亞不少國家都有重要選舉，區域大國印尼2019年舉行總統大選，而美國對中國及北韓的強硬立場，也將牽動東南亞區域穩定與否。

首先是5年一度的馬來西亞大選，依法要在2018年8月底前舉行，但因馬國政局轉變可能提前舉行。格蘭奇克認為，馬國總理兼巫統黨主席納吉（Najib TunRazak）雖飽受醜聞困擾，但已建立強而有力執政聯盟，應可贏得大選，續任總理。

泰國經過逾4年軍事統治後，可能在2018年11月舉行全國性選舉。泰國中央選舉委員會剛宣布允許政黨準備即將登場的選舉。泰國軍方在去除前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）家族勢力後，信心十足，才決定在延期多年後再舉行大選。

另外柬埔寨明年7月舉行大選，但不要期待這是一場自由公平的選舉。柬埔寨強人總理洪森（Hun Sen）剛實施1990年代以來最大政治鎮壓，包括逮捕反對黨領袖等。格蘭奇克質疑，執政的柬埔寨人民黨（CPP）及洪森假若在不公平選舉中獲勝，如何走下一步？如何面對造反、起義？

最後就是印尼2019年總統大選，有意角逐的各方勢必從2018年就開始積極造勢、摩拳擦掌。前雅加達華裔省長鍾萬學因褻瀆宗教被判入監服刑，將牽動總統大選態勢。

把鍾萬學拉下馬的伊斯蘭強硬派及政治精英聯盟組合，可能推舉前將領普拉伯沃（Prabowo Subianto）參選，或由雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）披掛上陣，挑戰總統佐科威（Joko Widodo）。

目前民調看來，佐科威連任機率大。但假若普拉伯沃以大規模街頭抗爭參選，但最後挫敗，支持的諸多政治精英能否就此甘心讓政權順利交接，值得關注。1061229