〈2018投資雷達〉中、美車市成長趨緩壓抑零組件

東陽 (1319-TW) 近幾年積極改造產線品質、生產效率，產品品項也大幅提升，今年前 11 月自結稅前淨利為 27.10 億元，年減 1.9%，主要是受到匯損衝擊，本業仍維持穩健成長，東陽副董事長吳永茂日前表態看好未來幾年營運，預料未來本業獲利都將不低於今年。

2017 年美國、中國和台灣車市買氣均維持高水準表現，穩健成長，不過，汽車零組件業股價漲跌互見，並非一路順風，主要是不少業者都被匯損吃掉獲利，展望 2018 年，儘管市場有雜音中國和美國兩大車市領頭羊國家成長性趨緩，但仍有業者有望將搭上新能源車帶動的商機，個股表現仍值得關注。

東陽指出，在節能減碳趨勢下，再加上電動車為拉長行駛里程數朝向「輕量化」發展，大幅提升塑膠零件使用與應用，前景看好，隨著大陸轉投資各廠的擴建工程已進入完工階段，明年初即可陸續量產，新的一年預料有更亮眼成績。

智伸科 (4551-TW) 表示，在汽車新產品 DCT(雙離合器) 部分零組件穩步的出貨下，今年前 11 月合併營收年增幅達 13%，汽車營收比重也從去年同期的 65% 提升至逾 70% 的高水準。

展望後市，隨著亞太地區品牌車廠針對新車應用 DCT 技術的滲透率大幅提升，智伸科看好後續有爭取更多新訂單及新客戶的合作機會，目前仍持續採取新產品汰換舊產品、製程優化等策略。

另一方面，一向與特斯拉連動性最高的和大 (1536-TW)，不僅近期在特斯拉 Model3 的拉貨下產線滿載，後續還可望受惠歐洲最大電動車廠 BMW 規劃 2019 年第 3 起大舉生產新款電動車，對相關零組件需求大增。

主攻大陸市場的廣華 - KY(1339-TW) 則指出，明年將推出的新車款中，53 款自主品牌新車中有 14 款新能源車型、39 款合資品牌車型中有 17 款新能源車型，顯車產業朝向電動車、節能減碳等發展趨勢明確，公司掌握多年在汽車內飾件的研發能力，持續提升並加速在輕量化和環保工法技術上進程，有望切入更多新車款取得新訂單。

法人指出，節能降排將帶動高效率引擎 / 傳動系統商機，已有越來越多新車款採用渦輪引擎、雙離合器變速箱 (DCT) 和電子助力轉向系統 (EPS) 以符合趨嚴的節能法規，預料傳統自然進氣引擎、AT 系統和液壓助力轉向系統 (HPS) 未來應逐漸被取代，而具優越機械加工技術的零組件供應商將脫穎而出。