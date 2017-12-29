鴻海助威奏效 夏普今年全球電視銷量將破1400萬台

報告中指出，夏普在中國今年幾個大型購物節表現，從 618、818、十一長假、雙 11、以及雙 12，夏普電視銷量幾乎都是佔據第 1 名的寶座，相較於中國今年全年電視銷量約 4800 萬台，僅與 2016 年持平的狀況下，夏普可說是大獲全勝。

中國電子商會公布《2017 年中國電視消費及 2018 趨勢預測報告》中指出，鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP) 堪稱是今年電視產業的大贏家，全球電視銷量將破 1400 萬台，其中在中國的銷量就將超過 1000 萬台。

同時夏普前 2 年因為營運不佳而退出美國消費性電子展 (CES)，夏普計劃明年將重新參展，包括 8K 電視及攝影機將是主打產品。

夏普社長戴正吳表示，未來的夏普，就是 8K 生態系，原本夏普在面板市場是全球領先者，包括到了 HD 及 Full HD 都還是領先，但是因為經營不善，後來落後給群創 (3481-TW)，戴正吳更喊出，8K 我們要重新奪回來。

戴正吳強調，夏普的企業願景是，用 8K 生態鏈和 AIoT 改變世界，將加快實現轉型以人為本的 AIoT 及 8K 生態鏈，以 ONE SHARP 為實踐的終極目標，打造一個百年的高科技企業。