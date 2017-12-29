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沿海城市房價上揚 矽谷將現人才與科技業「出走潮」

鉅亨網2017/12/29 12:33
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由於稅改通過，將提升沿海城市房屋稅，房地產公司 Redfin 執行長 Glenn Kelman 指出，矽谷將爆發科技公司與人才的「出走潮」，從昂貴的沿海城市，遷移至較便宜的內陸地區。

Kelman 表示，沿海城市的出走潮已經開始，例如亞馬遜正在尋找西雅圖以外的第 2 總部，而他認為，這僅僅只是開端而已，而這樣的現象也已在矽谷發生。

科技公司以及華爾街的公司，他們在追求人才，而人才正在追求更便宜的房子，或是可負擔的房屋，房地產與數據公司 Redfin 的執行長 Kelman 預測，隨著房屋擁有者們，試圖避開因稅改通過而提升的稅率，重心遷移至內陸地區的轉移，正在加速進行中。

他說，人口密集和價格昂貴的城市，已經開始失去居民與企業，他指出，Google (Googl-US) 開始在矽谷外的地方，招募更多的人才，如果連 Google 都覺得矽谷貴了，那想必其他公司也會這樣認為。

而往美國內陸大規模的移民，正在使這些 5 到 10 年前，已經濟陣亡的城市「死而復生」，例如丹佛 (Denver)、聖安東尼奧 (San Antonio) 和休士頓 (Houston) 這些城市，將可能成為下一個科技中心。

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