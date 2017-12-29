〈2018投資雷達〉蘋果供應鏈還有機會 PA族群蓄

蘋果 (AAPL-US)iPhone 因為定價問題，市場紛紛傳出負面消息如蘋果大砍訂單，不過後來又傳是誤傳，法人指出，蘋果最強的優勢還是在於技術，而蘋果 iPhone X 所搭載的臉部辨識功能，勢必將引起其他手機廠群起效尤，預料 PA 族群將是最大受惠族群。

法人指出，目前台系 PA 族群中，還是以穩懋 (3105-TW) 最具優勢，因為穩懋在 2016 年上半年就投入資源，搶攻雷射二極體及檢光二極體領域，加上良率高，讓穩懋順利透過客戶 Lumentum 打入蘋果供應鏈。

穩懋董事長陳進財也指出，3D 感應因為可以測量景深，因此應用領域不止在手機，未來包括汽車、機器人等也都會用到。