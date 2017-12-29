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〈2018投資雷達〉蘋果供應鏈還有機會 PA族群蓄

鉅亨網2017/12/29 12:31
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蘋果 (AAPL-US)iPhone 因為定價問題，市場紛紛傳出負面消息如蘋果大砍訂單，不過後來又傳是誤傳，法人指出，蘋果最強的優勢還是在於技術，而蘋果 iPhone X 所搭載的臉部辨識功能，勢必將引起其他手機廠群起效尤，預料 PA 族群將是最大受惠族群。

法人指出，目前台系 PA 族群中，還是以穩懋 (3105-TW) 最具優勢，因為穩懋在 2016 年上半年就投入資源，搶攻雷射二極體及檢光二極體領域，加上良率高，讓穩懋順利透過客戶 Lumentum 打入蘋果供應鏈。

穩懋董事長陳進財也指出，3D 感應因為可以測量景深，因此應用領域不止在手機，未來包括汽車、機器人等也都會用到。

穩懋 11 月營收 18.87 億元，較 10 月的 17.54 億元，月增率 7.5%，更較去年同期的 10.88 億元大幅成長 73.3%，累計穩懋前 11 月營收達 151.22 億元，年增率 20.7%，也刷新穩懋全年新高紀錄。

另外磊晶廠全新 (2455-TW) 也全力搶進 VCSEL 領域，全新表示，包括手機應用車用及安全監控等也都有產品正在開發送樣進行中。

全新今年表現相對低潮，不過從 8 月開始，營運開始回穩，月增率及年增率都回復正成長，11 月營收 2 億元，較 10 月的 1.86 億元，月增率 7%，更較去年同期的 1.45 億元大幅成長 37%，累計穩懋前 11 月營收為 19.42 億元，年減率 5%。

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〈2018投資雷達〉中、美...沿海城市房價上揚 矽谷將現...

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