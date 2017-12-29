一個月內爽玩4次群交趴　參戰男現身「人生無遺憾」

日前一知名攝影師遭爆找來「6女戰7男」舉辦群交趴，情色影像外流引發網友熱議，北檢也已介入調查。一名曾在一個月內參加過4次群交趴的34歲上班族男子，接受訪問時大方分享親身經歷及報名機制，更坦言參加過後「人生至此無遺憾。」

據《FHM男人幫》報導，該名上班族（A男）透過IG與攝影師連繫，在生殖器旁放著一把尺後拍下照片傳給攝影師，之後由攝影師將其照片與本人照片傳給女方，待女方審核通過後才算正式「入選」，到了現場也得繳交名片及身分證給攝影師，以保障自身安全。

A男表示，自己參加的最後一場地點是在摩鐵，女主角僅有18歲，長得漂亮身材也好，除了性交之外也一起洗澡談心事，當然現場還有其他男女，不過「我們全都是合意性交，過程是非常愉快。」A男也說，盡管年紀已經可以當女主角的爸爸了「但，滿18，合意性交，豈有不上的道理？對我說來，就是一次經驗嘛！」