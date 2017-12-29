〈2018投資雷達〉生技業回歸財報表現 保健食品族

由於現代人對健康越來越重視，因此保健食品總是能獲消費者青睞，舉凡維他命、益生菌及各類機能飲料等，銷售狀況幾乎不受景氣影響，也讓廠商獲利逐步走揚。放眼台股中的高價股，除部分新藥股，百元俱樂部中幾乎都是與保健食品有關的廠商，包括大江 (8436-TW)、生展 (8279-TW) 等。

生技業是今年台股族群中，堪稱是最慘烈族群，台股指數頻創高，但是生技指數卻創低，不過，生技族群中還是有亮眼公司獲青睞，特別是保健食品，因為股本相對小，加上又有財報撐腰，預料仍將是生技產業中的中流砥柱。

其中大江堪稱是台股生技族群中最受法人青睞的保健食品廠，大江表示，由於客戶需求強，目前訂單能見度可說是相當樂觀，而大江董事長林詠翔更設定了未來 10 年營收都要維持 30% 成長的高標準。

展望後市，大江也已經備妥了 2 項秘密武器，包括 LipoMask 及液體包劑型，林詠翔表示，面膜好壞的關鍵在皮膚吸收率，LipoMask 是全球唯一全微脂體精華液，可以有效提高皮膚對於精華液的吸收率，LipoMask 在今年亮相後，市場反應相當熱烈，隨著公司面膜新廠落成，將開始供貨給客戶。

至於液體包劑型則是先鎖定魚油，大江表示，魚油對於老人及小孩族群是相當重要的營養補給品，不過目前多是以軟膠囊劑型來裝填，這樣的劑量其實並不夠，雖然可以透過多吃來補足，但是老人及小孩本來就是對於膠囊吞嚥較難的族群，因此如果改成液體，就可降低攝取難度。

生展則是積極投入綠色環保生技產品的研發，降低對大自然環境的破壞，包括開發抗菌功能性益生菌，將其運用於農、漁、畜牧業養殖業範疇，取代抗生素，並改善藥物殘留的問題。另外將冬蟲夏草夏草採用全人工養殖，不破壞大自然生態，又可達復育效果。

生展表示，全球已進入高齡化社會，如何健康老齡 (healthy aging) 成為已開發國家施政重點，因此預防醫學檢查及高齡健康產品為公司未來研發重點之一，並將結合醫學檢測、醫療與趨勢，深耕醫療保健市場。

生展表示，另外也會應用製藥廠及微生物發酵、菌改技術優勢，一方面研發利基原料藥，同時善用資源、垂直整合，開發功能性益生菌及相關技術產品。