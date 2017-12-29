不社交、不觀光… 「宅男」川普twitter推文卻

美聯社形容，這是川普執政以來最奇特的現象之一，也是川普改變白宮內部與白宮和首都華盛頓哥倫比亞特區之間關係的衆多方式之一。華府市議會民主黨籍議長蒙德爾森 (Phil Mendelson) 甚至直言：「川普是最近幾任總統當中，最少在公開場合露臉的一位」

據《中國日報》報導，美國總統川普 (Donald Trump) 在華府即將住滿 1 年，卻尚未在不用付他租金的餐廳吃過一頓與公務無關的餐點、沒在甘迺迪中心欣賞過表演、沒去過運動賽事、也沒參觀過大多數景點。難道他花在發 twitter 的時間，比他花在上述活動的時間還多？

蒙德爾森表示，不只是餐廳，川普也比近年其他總統還要少參與當地慈善活動，他不曾造訪過當地的食物銀行，也沒有協助小學進行閲讀宣傳活動。

比起川普，第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump) 就活躍許多，她曾與約旦王后芮尼雅 (Queen Rania) 現身一間女子特許學校、參加軍方贊助的假日玩具募捐活動，併到國家兒童醫療中心 (Children'sNational hospital) 探視病童和醫護員工。

但這位「宅男」總統鮮少外出，就算出門也幾乎總是只去他名下的房地產。川普在總統任期內至少花 100 多天在自己房地產上，冬天周末就到佛羅里達州私人海湖俱樂部 (Mar-a-Lago)，夏天就去紐澤西州貝德敏斯特 (Bedminster) 或他在維吉尼亞州的高爾夫俱樂部。

就算他在華府過周末，也只在一間餐廳用餐過，也就是位於川普國際飯店 (Trump International Hotel) 內、去年才開幕的 BLT Prime 牛排館，距離白宮僅幾個街區之遙。

川普當時造訪餐廳讓大批前往飯店的觀光客興奮不已，也創造話題和營收。不過喜歡全熟牛排加番茄醬的川普多半選擇在白宮用餐。川普上個月在賴瑞歐康納 (Larry O'Connor) 電台節目上說：「我喜愛白宮的食物。白宮就是最棒的餐廳，也是最美的餐廳。」

「宅男」川普與前任歐巴馬夫婦經常出現在華盛頓各種餐館吃飯或是書店裡的親民情形，簡直形成了鮮明對比。

事實上，早在上台之初，川普的「宅男」屬性就已引起媒體注意。據《萬維讀者》日前報導，在川普正式走馬上任一個多月後，《華盛頓郵報》曾經做過一次統計，發現這位新總統 72% 的時間都呆在白宮及華盛頓，甚至還花了 13 小時來發佈 twitter 內容，而真正用在處理情報簡報和外交的時間加起來也才 27 個小時。

即使是處理外交事務，比如會見各國政要，川普也是堅持在自己的兩點一線上完成，要麼在白宮，要麼在自己的「冬宮」見面。上任之後與美國多家大企業的 CEO 們聊天也是在這裡。

在入主白宫之前，川普在商人圈也是出了名的「宅男」。川普的圈內好友形容他是遠離紐約繁華大都市的生活方式和社交圈的「宅男富翁」。因為川普更喜歡呆在家裡，看電視或者在自己的豪華公寓吃飯，看體育節目，和朋友電話聊天。好友說：「他不外出反而會更高興。」

川普除了用 twitter 跟外界溝通之外，他獲得外界資訊和瞭解民眾的重要工具就是 -- 有線新聞電視。除了用自己的專用手機與他在紐約的老朋友打電話聊天之外，川普會看電視看到很晚，也會很早起床再看電視、看報紙。

由於太過於「宅」，川普的「鐵桿」選民抱怨，他們已經「被總統遺忘了」。

有了一位這樣的「宅男」總統，很多對外交際工作就茖在副總統彭斯 (Mike Pence) 身上，彭斯承擔下了很多本應是總統出去辦的事。例如，頻繁地前往國會山同國會成員舉行會談；在美國全國各地出現威脅猶太社區的言論時，彭斯代替川普前往密蘇裡的一個猶太人墓地發表講話；在推銷新的醫保改革方案的重要階段，也是彭斯前往肯塔基州參加了宣傳活動。

前白宮發言人斯派塞 (Sean Spicer) 說：「時間是川普最寶貴的資產，因此我們要把他的時間利用到最好」。

美國專門研究總統出行的專家也對這位「宅男」總統感到吃驚，但也有人表示不算特別出人意料，畢竟川普出人意料的行為也不是一次兩次了。