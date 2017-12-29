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新北借書破千萬 X世代借閱數最高

中央社2017/12/29 12:44
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者林長順新北29日電）新北市立圖書館今天指出，今年借閱總冊數首度破千萬，達1063萬冊，較105年成長約12%。36歲至51歲的X世代讀者閱讀力最高，全年度借閱冊數高達400萬冊。

新北市立圖書館今天公布民國106年借閱冊數統計，館藏冊數共計約678萬冊，每名新北市民擁書量達1.7冊，全市入館人次達1900萬人次。

新北市圖總借閱人數400萬人次，借閱冊數突破1000萬冊，達1063萬冊。借閱圖書冊數最多的前3區分別為板橋、新莊與三重區。

觀察各世代讀者的閱讀習慣，經歷產業起飛的X世代讀者（36-51歲）閱讀力最高，全年度借閱冊數高達400萬冊，其次則為18歲以下的Z世代年輕族群，兩者合計佔總借閱量約70%。

新北市圖指出，借閱排行榜前十名，武俠小說作家黃易的作品就佔了4本，包括勇奪年度借閱率冠軍的「日月當空」，以及「龍戰在野」、「大唐雙龍修訂版」與「邊荒傳說」。

從各類別暢銷書來看，哲學類最受歡迎的書仍是去年居冠的「被討厭的勇氣」；社會科學類為「下流老人」；藝術類則由收錄近千幅歷代名作的「中國巨匠美術週刊」蟬聯第一。

另外，科學類前十名，與電腦技巧相關的書籍就佔了7本；中外史地類排行前十名多為旅遊類書籍，各類圖書熱門排行涵蓋社會議題與未來新興趨勢。1061229

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