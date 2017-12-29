控林崑海涉入選舉賭盤 邱毅無罪確定

邱毅指控，林崑海遭組頭楊秀珍供出，卻因害怕接受調查，以出國為由欺騙檢察官；邱毅還指林崑海一手做假新聞，一手操控選舉賭盤。

台灣高等法院新聞稿指出，邱毅民國101年參加第8屆立法委員選舉，同年1月間，陸續在電子媒體、個人臉書、宣傳車上及接受媒體訪問時，指控林崑海涉入當年的正副總統與立委選舉賭盤，企圖操控選舉賭盤影響選舉結果。

（中央社記者蕭博文台北29日電）前立委邱毅指控三立電視董事長林崑海涉入101年選舉賭盤，遭訴妨害名譽。高院今天判決邱毅無罪確定，同時告發邱的消息來源柳姓律師涉嫌洩密，移由檢察官處理。

林崑海對邱毅提出加重誹謗及公然侮辱自訴，士林地方法院一審判邱毅無罪。

案經上訴，高院認為，林崑海有無藉由媒體操控選舉賭盤，進而影響選舉結果，與我國民主政治發展有重要關聯，屬於與公共利益有關可受公評事項。

高院新聞稿指出，邱毅發表相關言論前，已有媒體報導林姓重量級人物涉及選舉賭盤，另有媒體報導「南部檢調日前監聽屏東一名婦人疑似對總統選舉賭盤抽佣，對話中提到與林崑海有關的情資。」

高院合議庭認為，邱毅所言並非憑空杜撰、無中生有，難以認定有誹謗故意；至於邱毅指林崑海「孬種」、「囂張跋扈」，合議庭則認為未超過合理評論範疇，邱毅身為立委候選人，言論出於確保總統及立委選舉的公平性及正確性，不構成刑法加重誹謗罪及公然侮辱罪。

但邱毅開庭時曾說，是從柳姓律師處得知當年選舉賭盤標的包括總統候選人和他。高院認為，柳男是楊秀珍的律師，將陪同應訊時所知悉的選舉賭盤案情告知邱毅是否涉犯洩密罪及違反律師倫理規範規定，移由檢察官另行依法處理。1061229