iPhone換電池大降價 台灣官網報價890元

（中央社記者吳家豪台北29日電）蘋果公司（Apple）變更iOS軟體導致舊款iPhone降速以延長電池壽命的做法引起爭議，蘋果台灣官網今天公布，iPhone 6或後續機種更換已過保固期的電池價格，調降到新台幣890元。

Apple為需要更換電池的iPhone 6或後續機種使用者，降低更換已過保固期的iPhone電池價格，從新台幣2590元降為890元，降價1700元，將自2018年1月底至12月，於全球同步進行。詳細優惠資訊將在近期於蘋果台灣官網公布。

在2018年初，蘋果也將發布一項iOS軟體更新，其中的新功能可為使用者更清楚顯示iPhone電池的健康狀態，讓使用者可以自己看到電池的狀態是否影響效能。