美國房貸利率隨升息預期上揚 但僅小漲 未達心理門檻

美國已經進入升息循環，不過房貸利率似乎沒有升得這麼快，雖然房貸利率在今年最後 1 周上漲，但仍然低於關鍵的心理門檻 4%。

據《Market Watch》報導，美國房貸商 Freddie Mac 周四發布報告，美國 30 年期房貸固定利率，在 12 月 28 日當周為 3.99%，較前一周上漲 5 個基點。15 年期房貸固定利率為 3.44%，高於上周的 3.38%。5 年期國債指數混合型可調整房貸利率平均上漲 8 個基點，為 3.47%。

這個利率水準比去年同期要低。去年 11 月選舉結果揭曉之後，投資人預期經濟增長強勁，以及減稅可能帶來通膨，而造成債券拋售，利率因此上升。