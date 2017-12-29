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〈2018投資雷達〉產業需求火熱 工具機零組件缺料

鉅亨網2017/12/29 12:54
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歷經 2010 年的產業榮景後，台灣工具機產業沉悶 6 年之久，終於迎來了春燕，今年以來，國內工具機產業景氣明顯復甦，產業需求熱絡，不少工具機廠紛紛創單月與前 11 個月累積營收新高。展望明年，隨著新產能陸續開出，工具機廠營收可望續攻高，明年依然會是相當亮眼的一年。

中國產業今年以來，逐步汰弱留強，產業加速升級，加上歐洲、東南亞與南韓等市場訂單湧入，帶動台灣工具機出口產值大幅成長，今年前 11 個月出口值達 30.2 億元，年增 15.1%，且 11 月單月出口值甚至攀上歷史新高、達 3.11 億元，這也充分反應在工具機廠的營收上。

除上銀 (2049-TW) 營收連 9 個月創新高、前 11 個月營收寫新猷外，亞崴 (1530-TW) 也創單月新高、程泰 (1583-TW) 與瀧澤科 (6609-TW) 雙雙寫同期新高，至於恩德 (1528-TW) 與高峰 (4510-TW)，則是前 11 個月營收創新高。從各廠亮眼營收表現來看，今年著實為 2011 年以來，國內工具機產業相對暢旺的一年。

展望明年，上銀指出，目前產業需求熱絡，尤其半導體與面板大廠都在擴充產能，並開始尋求新供應來源，智慧製造對關鍵元件需求量更是相當大，且中國在十九大後，對環保與生態環境更加重視，產業加速升級，有助於推升關鍵元件需求，目前看來，產業發展狀況相當不錯。

上銀也說，第 4 季工具機與智慧型機械產業狀況良好，明年表現預期也相當樂觀，但關鍵零組件供貨是否順暢也是影響因素之一，目前零組件持續缺料，預估缺料情況將持續到明年底，包括半導體、手機、電子設備、工具機、汽車製造設備等都面臨缺料問題。

據了解，目前上銀接單依然處於飽和狀態，仍然靠新產能的擴充來支援出貨，並持續調整訂單狀態，目前滿單狀況已持續至明年底，包括滾珠螺桿、線性滑軌及工業機器人等產品，交期都延長為半年至 1 年，產能仍不足、交期逐漸延長，目前上銀的當務之急是如何有效分配產能。

隨著明年滿單情況持續，上銀預期產業需求仍將熱絡，明年後市展望佳，預估表現也將較今年更亮眼；程泰也說，明年集團新產能將陸續開出，營運表現可望再挑戰歷史新猷。

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