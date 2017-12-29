李大維對護照出包道歉 會負該負的責任

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）第二代晶片護照出包引發風波，外交部長李大維今天前往領務局為基層員工打氣，他也對國人表達歉意，他說自己絕對要負該負的責任，「對我來講，去留從來不是問題」。

此外，有關領務局長與駐加拿大代表的繼任人選，李大維坦言目前還沒確定，預計元旦過後將向總統、院長報告，但最後的裁示「還需要一段時間」。

第二代晶片護照誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，經網友發現後，外交部緊急處理，並公布懲處名單，由於外界爭議甚多，他今天上午特地到領務局向基層員工一一握手打氣，隨後接受媒體訪問。