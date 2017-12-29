男子持續咳嗽數月 原來罹患菜瓜布肺

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市一名55歲的退休男子斷斷續續咳嗽好幾個月，台中醫院胸腔內科醫師黃丞正檢查後發現竟是罹患「菜瓜布肺」，肺的外觀就如菜瓜布般出現一絲一絲的纖維及空洞而得名。
黃丞正指出，這名男子因咳嗽就醫，經胸部X光片、電腦斷層及肺功能檢查，確定罹患菜瓜布肺，經了解男子是公務人員退休，有30年的菸齡，過去每天至少一包菸。
黃丞正指出，特發性肺纖維化俗稱「菜瓜布肺」，是一種病因不明漸進性的纖維化間質性肺炎，因為肺間質性發炎及纖維化、組織增厚，形成疤痕，失去彈性，肺的外觀像菜瓜布有一絲一絲的纖維及空洞而得名。
黃丞正表示，罹患菜瓜布肺的預後不良（大部分存活期的中位數2.5到3.5年），病患即使早期對治療有反應，存活期的中位數一般也僅約5年。
特發性肺纖維化年發生率正在上升，黃丞正說，估估計每10萬人約4.6至8.8之間，男性較女性多，盛行率隨著年齡增大而增加，診斷年齡常在55到79歲間。
黃丞正認為，最重要的環境危險因子是吸菸和暴露於金屬或木材粉塵，另外，胃食道逆流也是特發性肺纖維化的危險因子之一，常見的症狀包括漸進性活動性呼吸困難、咳嗽，肺功能檢查會有侷限性肺功能障礙及氧氣交換下降，5年的存活率甚至比癌症還要差。
至於治療方式，黃丞正說，近幾年來有一些抗肺纖維化藥物已證實可以改善病人肺功能下降及降低病情急性惡化比率，今年健保局已通過此類藥物的給付標準，預估未來有更多病患因此受惠。他提醒民眾若有不明原因的咳嗽或活動性呼吸困難時，須及早就醫。1061229