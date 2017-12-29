男子持續咳嗽數月 原來罹患菜瓜布肺

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市一名55歲的退休男子斷斷續續咳嗽好幾個月，台中醫院胸腔內科醫師黃丞正檢查後發現竟是罹患「菜瓜布肺」，肺的外觀就如菜瓜布般出現一絲一絲的纖維及空洞而得名。

黃丞正指出，這名男子因咳嗽就醫，經胸部X光片、電腦斷層及肺功能檢查，確定罹患菜瓜布肺，經了解男子是公務人員退休，有30年的菸齡，過去每天至少一包菸。

黃丞正指出，特發性肺纖維化俗稱「菜瓜布肺」，是一種病因不明漸進性的纖維化間質性肺炎，因為肺間質性發炎及纖維化、組織增厚，形成疤痕，失去彈性，肺的外觀像菜瓜布有一絲一絲的纖維及空洞而得名。