美國中北部急凍 川普扯暖化挨批

正在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）度假的川普在推特上寫說：「在東岸，恐會經歷有史以來最冷的跨年夜。或許我們可以來點老調全球暖化加持，畢竟我們國家而不是其他國家要為此付出數兆美元。快穿暖一點！」

法新社報導，美國國家氣象局（National WeatherService）表示，美國中部和東部大片地區氣溫急凍和強風形成危險的風寒效應。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國中部和東北部大片地區陷入急凍，總統川普今天卻輕視氣候變遷科學，為他讓美國退出巴黎氣候協定的爭議性舉動辯護，招致批評。

川普此言一出隨即引發眾怒，許多推特用戶批評川普利用寒冷的天氣嘲弄氣候變遷背後的科學根據。

華盛頓州聯邦眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）推文說：「天氣和氣候不一樣。」「總統應該要懂才對，這不難。」

加州科學館（California Academy of Sciences）主任佛里（Jon Foley）寫道：「信不信由你，全球氣候變遷是真的存在的，縱使川普大樓（Trump Tower）外頭現在很冷。」

「華盛頓郵報」（WP）「首都氣象群」（CapitalWeather Gang）昨天在推特寫道，美國下週料將成為世上最冷地區。推文還說：「請注意，世上其他地方氣溫仍比正常高，免得有人拿美國低溫來說全球暖化是假的。」（譯者：中央社盧映孜）1061229