涉計畫性報廢 法檢調查日商愛普生

「停止計劃性報廢」（Halte a l'ObsolescenceProgrammee, HOP）協會9月控訴愛普生、惠普（HP）、兄弟（Brother）與佳能（Canon），指控他們誘騙消費者在墨水匣用完之前先行更換。

司法消息人士今天向法新社證實，這項調查於11月展開，由法國經濟部反托拉斯和消費者保護專家依巴黎近郊南泰爾（Nanterre）檢方的指示率領進行。

（中央社巴黎28日綜合外電報導）日本印表機製造商愛普生（Epson）疑似對產品進行「計劃性報廢」，法國檢方已根據具指標意義的消費者法規著手調查，外界盼能利用這項規定對付蘋果公司。

美國科技巨擘蘋果本月稍早承認，刻意讓較舊的iPhone型號速度逐漸變慢。停止計劃性報廢協會昨天也對蘋果提出控訴。

計劃性報廢（planned obsolescence）是種廣受批評的商業手法，製造商會為產品設定使用壽命，讓消費者不得不汰換掉產品。

消費者團體批評，這種作法並不道德，但在電子業可能特別普遍。電子業每年製造出大量不可回收的垃圾。

為了解決這項問題，法國2015年通過具指標意義的法規「阿蒙法」（Hamon's law），規定計劃性報廢為違法行為，理論上能強迫零售商公開產品是否有可更換的零件。

這項法規是根據前社會黨教育部長阿蒙（BenoitHamon）命名，規定若有公司被發現刻意縮短產品壽命，最高可罰年營業額的5%，主管階層最高可判處2年有期徒刑。

若初步法律調查發現可供審判的足夠證據，愛普生案將是首件因此罪遭起訴的案例，不過，有律師警告，要在法庭上證明有罪相當困難。

停止計劃性報廢協會之所以對上述數間印表機製造商提告，是因為他們疑似透過一些手段，強迫消費者在墨水匣用完之前先行更換。

印表機公司在可更換墨水匣上所賺取的利潤，遠高於售價通常低廉的印表機。

蘋果本月稍早證實批評人士多年來的臆測，即蘋果刻意在舊機型iPhone電池老化的同時，降低這些手機的速度。

蘋果說，這是為了延長手機壽命，也能避免手機因電量過低突然關機，表示手機運轉速度較低時，使用的電量較少。

蘋果否認有計劃性報廢行為，但在今天發表聲明，為降低iPhone舊機型速度致歉，表示將讓消費者以優惠價格更換部分機種的電池。

蘋果在官網向消費者發表聲明說：「有些顧客因此對Apple表示失望，我們在此表達誠摯的歉意。」

「一直以來，我們都希望顧客手中的iPhone能被用得越久越好；我們自豪於人人皆知Apple產品堅固耐用，而且產品的性能價值比其他品牌的產品更經得起時間考驗。」

批評人士指控，蘋果藉由讓iPhone消費者以為是手機而非電池需要汰換，來刺激消費者使用更新的機型。

停止計劃性報廢協會昨天發表聲明說：「蘋果對全球實施計劃性報廢計畫，藉此增加銷售量。」（譯者：中央社周莉芳）1061229