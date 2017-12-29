雄獅攻追星商機 業績吃補

（中央社記者江明晏台北29日電）歌迷追星不遺餘力，甚至追星追到國外，雄獅旅遊看準這項商機推出包括椎名林檎、張學友、海外音樂祭等演唱會自由行行程，吸引粉絲搶購，可望帶動業績吃補。

雄獅旅遊觀察，近年來航空公司多會推出結合藝人演唱會的自由行商品，提供歌迷自由行與演唱會門票的套裝方案，以便歌迷海外追星順便旅遊觀光，因行程含機票與住宿，又不用抽籤搶票就能欣賞演唱會，比自己購票更省事，吸引不少樂迷搶購。

日本「另類歌姬」椎名林檎將在日本舉辦出道20周年紀念巡迴演唱會，雄獅旅遊獨家取得椎名林檎演唱會代理販售，搶先日本推出「女王椎名林檎2018日本巡迴演唱會」自由行與演唱會門票的早鳥套裝方案，每場次限額40位，開賣一周銷售逾百位。