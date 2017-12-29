NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈慈濟菲律賓賑災　感動耶誕節《與神同行》河正宇搶走孔劉角色勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
中央社

雄獅攻追星商機 業績吃補

中央社2017/12/29 13:14
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江明晏台北29日電）歌迷追星不遺餘力，甚至追星追到國外，雄獅旅遊看準這項商機推出包括椎名林檎、張學友、海外音樂祭等演唱會自由行行程，吸引粉絲搶購，可望帶動業績吃補。

雄獅旅遊觀察，近年來航空公司多會推出結合藝人演唱會的自由行商品，提供歌迷自由行與演唱會門票的套裝方案，以便歌迷海外追星順便旅遊觀光，因行程含機票與住宿，又不用抽籤搶票就能欣賞演唱會，比自己購票更省事，吸引不少樂迷搶購。

日本「另類歌姬」椎名林檎將在日本舉辦出道20周年紀念巡迴演唱會，雄獅旅遊獨家取得椎名林檎演唱會代理販售，搶先日本推出「女王椎名林檎2018日本巡迴演唱會」自由行與演唱會門票的早鳥套裝方案，每場次限額40位，開賣一周銷售逾百位。

歌手張學友則將於2018年1月14日推出「A CLASSICTOUR學友‧經典世界巡迴演唱會曼谷站」，雄獅旅遊就推出張學友泰國曼谷巡演自由行，行程包括機票、飯店及演唱會門票，已吸引不少粉絲詢問。

另外，雄獅旅遊自2012年起，以音樂祭達人帶路為號召，帶領許多國內搖滾樂迷征服海外音樂祭，其中日本富士搖滾Fuji Rock演唱會已連開團6年，去年開賣3團火速完銷，熟客比例達5成，足見樂迷號召力不容小覷，2018年行程還未上架，即有上百名樂迷預約。

雄獅表示，2018下半年預計還會推出由達人「林貓王」帶路的匈牙利布達佩斯島節9日、達人「咪咪大師Jesse」帶路的德國柏林文青之旅8日、香港Clockenflap音樂節等。1061229

通俄門調查 川普稱特檢穆勒...華航法航明年4月共班飛巴黎...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan