雄獅攻追星商機 業績吃補

（中央社記者江明晏台北29日電）歌迷追星不遺餘力，甚至追星追到國外，雄獅旅遊看準這項商機推出包括椎名林檎、張學友、海外音樂祭等演唱會自由行行程，吸引粉絲搶購，可望帶動業績吃補。
雄獅旅遊觀察，近年來航空公司多會推出結合藝人演唱會的自由行商品，提供歌迷自由行與演唱會門票的套裝方案，以便歌迷海外追星順便旅遊觀光，因行程含機票與住宿，又不用抽籤搶票就能欣賞演唱會，比自己購票更省事，吸引不少樂迷搶購。
日本「另類歌姬」椎名林檎將在日本舉辦出道20周年紀念巡迴演唱會，雄獅旅遊獨家取得椎名林檎演唱會代理販售，搶先日本推出「女王椎名林檎2018日本巡迴演唱會」自由行與演唱會門票的早鳥套裝方案，每場次限額40位，開賣一周銷售逾百位。
歌手張學友則將於2018年1月14日推出「A CLASSICTOUR學友‧經典世界巡迴演唱會曼谷站」，雄獅旅遊就推出張學友泰國曼谷巡演自由行，行程包括機票、飯店及演唱會門票，已吸引不少粉絲詢問。
另外，雄獅旅遊自2012年起，以音樂祭達人帶路為號召，帶領許多國內搖滾樂迷征服海外音樂祭，其中日本富士搖滾Fuji Rock演唱會已連開團6年，去年開賣3團火速完銷，熟客比例達5成，足見樂迷號召力不容小覷，2018年行程還未上架，即有上百名樂迷預約。
雄獅表示，2018下半年預計還會推出由達人「林貓王」帶路的匈牙利布達佩斯島節9日、達人「咪咪大師Jesse」帶路的德國柏林文青之旅8日、香港Clockenflap音樂節等。1061229