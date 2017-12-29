孟買大樓大火 起火點疑是餐廳

孟買消防局官員告訴中央社記者，起火點似乎是在大樓3樓的餐廳，起火原因已由負責的警方人員展開調查。

（中央社記者康世人新德里29日專電）印度金融大城孟買一棟大樓今天凌晨發生大火，至少造成15人死亡及13人受傷。孟買消防局官員告訴中央社記者，起火點疑是大樓3樓的餐廳，起火原因還在調查當中。

當地電視台引述孟買愛德華國王紀念醫院（KEMHospital）院長蘇潘（Avinash N Supe）說，至少有15人死亡，13人受傷，其中有3人傷勢嚴重。

目擊者告訴當地電視台，大樓起火後，一些人在高樓的窗口呼救，但無路可逃。

一名在大火中倖存的婦產科醫生艾若拉（SulbhaArora）在推特（Twitter）上表示，「當火勢在我頭頂的天花板上蔓延開來時，一些人從我身旁跑過，驚慌踩踏，還有人推我。」

艾若拉說，「我不知道我如何生還，絕對有一些未知的力量保護我。」

她又指出，「我在那裡幾乎無法活命，一些人沒有像我這麼幸運，這是我遇過最可怕的一次逃生經驗。」

根據「印度時報」網站即時報導，疑似起火點的餐廳內有許多竹製等易燃物，且廚房和樓梯間堆放許多雜物，一不小心容易引發火災。

這棟大樓是由一棟老舊工業綜合建築翻新，由商業機構和時尚餐廳進駐，尤其是幾間時尚餐廳在過去幾年遷入大樓後，成為孟買熱門的夜生活場所。1061229