蘋果攻3D感測 傳自力開發VCSEL陣列元件

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）蘋果傳自力開發3D感測關鍵元件。外媒報導，蘋果正在開發3D感測關鍵元件VCSEL陣列，不是只拿其他廠商產品來用而已。

國外科技網站Patently Apple報導，蘋果在3D感測關鍵元件垂直共振腔面射型雷射陣列（VCSEL arrays），並不是跟其他廠商拿產品來用而已，蘋果自己也積極開發VCSEL陣列元件。

報導指出，一項專利技術顯示，蘋果正在開發VCSEL陣列元件，可以增加元件射束發散的角度，提升元件的功能。

VCSEL元件是蘋果iPhone X的TrueDepth相機內關鍵3D感測元件之一，攸關臉部辨識Face ID功能。