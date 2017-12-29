菲執法人員追錯車 槍擊無辜民眾2死

（中央社記者林行健馬尼拉29日專電）菲律賓警方與執法人員昨晚在大馬尼拉地區追捕槍擊嫌犯時，錯認車輛並向其開槍，導致2名無辜民眾喪生，另2人受傷。

大馬尼拉地區曼達路永市（Mandaluyong）昨天深夜發生槍擊事件，警方立即封鎖附近區域。

菲律賓首都區警長艾爾巴耶德（Oscar Albayalde）今天在電視台訪問中說，昨晚10時20分左右，女子安姆巴安（Jonalyn Ambaan）和她的同居人在曼達路永市的一處工地與另一群人發生糾紛，結果遭對方開槍射擊。

附近建築工人協助把傷者抬上一名工程師的休旅車上，準備把她送往醫院。