菲執法人員追錯車 槍擊無辜民眾2死

（中央社記者林行健馬尼拉29日專電）菲律賓警方與執法人員昨晚在大馬尼拉地區追捕槍擊嫌犯時，錯認車輛並向其開槍，導致2名無辜民眾喪生，另2人受傷。
大馬尼拉地區曼達路永市（Mandaluyong）昨天深夜發生槍擊事件，警方立即封鎖附近區域。
菲律賓首都區警長艾爾巴耶德（Oscar Albayalde）今天在電視台訪問中說，昨晚10時20分左右，女子安姆巴安（Jonalyn Ambaan）和她的同居人在曼達路永市的一處工地與另一群人發生糾紛，結果遭對方開槍射擊。
附近建築工人協助把傷者抬上一名工程師的休旅車上，準備把她送往醫院。
這時附近守望相助人員聞訊趕到現場，誤把這輛休旅車認為是肇事者的逃亡車輛，於是向其開槍。
警方馳抵後聽信守望相助幹部的說法，也向這輛休旅車開槍，造成車上兩人當場喪生，包括安姆巴安和一名建築工人，車上另2人中彈受傷，包括安姆巴安的同居人。
目擊者聲稱，他們聽到車上有人高喊「我們要送傷者去醫院」，但執法人員繼續向他們開槍。
守望相助人員聲稱，安姆巴安所乘汽車向他們開槍，但警方搜查這輛車時，並未發現任何槍械。事發現場找到36枚彈殼。
艾爾巴耶德表示，10名涉案警察，以及2名守望相助人員現已被拘留，如果發現執法不當，將被控殺人或謀殺罪名。曼達路永市警長也被停職調查。
警方暫未提及追捕原本開槍嫌犯的情況。
馬拉坎南宮表示會徹查這起事件。1061229