疑中國輸油暗助北韓 美官員稱有證據

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統川普推特貼文指稱，中國不顧聯合國禁令，允許船隻運送石油給北韓，恐影響美中關係。儘管中國否認指控，美國國務院官員表示握有證據。
法新社報導，美國國務院高級官員表示，美國已注意到「特定船隻違反聯合國禁令，從事包括在海上船對船的轉運精煉石油或自北韓運出煤」。
官員表示：「我們掌握了這些違反禁令船隻的所屬國籍，其中包括中國。」他說，石油對北韓政府與軍隊至關重要，而出口煤炭一向是北韓收入主要來源。
他說：「我們譴責違規行徑，希望包括中國在內的安理會成員國更加緊密合作，終結走私活動。」
中國一再重申，完全遵守聯合國對北韓的制裁，稍早表示，絕無中國船隻賣石油給北韓。中國國防部發言人任國強在例行簡報時回應提問，再次表示中國政府包括軍方，嚴格遵守聯合國決議。
聯合國安全理事會上週通過對北韓祭出新一波制裁，其中包括中國的支持，這項決議將限制對平壤當局飛彈和核子計畫至關重要的石油供應。
南韓「朝鮮日報」（Chosun Ilbo）本週引述政府消息人士報導，美國間諜衛星拍到中國和北韓船隻在海上非法接頭，輸送石油到北韓，自10月以來約有30次。
川普今天推特上寫說：「逮個正著，對中國允許石油輸往北韓感到非常失望。如果這種情況持續下去，將永遠無法以友好方式解決北韓問題。」
川普推文並未表明是根據南韓報導或美方情報，也未明確指控中國直接違反禁令，但專家懷疑，這番言論代表川普與中國國家主席習近平的「兄弟情」恐怕難以維繫。
路透社報導，保守派智庫「國家利益中心」（Center for the National Interest）國防研究主任卡扎尼斯（Harry Kazianis）表示，儘管川普投注心力發展與習近平的私交，中國「絕不會落實制裁讓川普總統滿意」。
他說：「川普總統最新推文似乎顯示，他和習主席的『兄弟情』終究告終。」
卡扎尼斯表示：「該來的總是會來。中國實際上怕北韓勝過怕美國。」理由是中方擔心制裁全面落實的話，恐造成北韓動盪甚至垮台。
聯合國安理會今天禁止讓4艘北韓船隻進入國際港口，因為這些船隻疑似裝載或運送違禁品。
安理會今年已對北韓祭出3波制裁：8月5日鎖定鋼鐵、煤炭和漁業的制裁，9月11日鎖定紡織業與限制石油供應的制裁，以及最近於12月22日針對精煉石油產品的制裁。（譯者：中央社林宏翰）1061229