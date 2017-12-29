疑中國輸油暗助北韓 美官員稱有證據

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統川普推特貼文指稱，中國不顧聯合國禁令，允許船隻運送石油給北韓，恐影響美中關係。儘管中國否認指控，美國國務院官員表示握有證據。

法新社報導，美國國務院高級官員表示，美國已注意到「特定船隻違反聯合國禁令，從事包括在海上船對船的轉運精煉石油或自北韓運出煤」。

官員表示：「我們掌握了這些違反禁令船隻的所屬國籍，其中包括中國。」他說，石油對北韓政府與軍隊至關重要，而出口煤炭一向是北韓收入主要來源。

他說：「我們譴責違規行徑，希望包括中國在內的安理會成員國更加緊密合作，終結走私活動。」