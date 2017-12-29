屏東家境清寒學子 逆境中拚上台大

廖致豪說，他不是天資聰明型，但他意識到成績好，就可拿獎學金賺學費，所以，從國小開始，他就很努力的讀書。

屏中廖致豪透過特殊選才管道，錄取台大森林環境暨資源學系，廖致豪的父親肢體殘障，幫人種田，因為所住房屋的關係，廖家無法符合低收入戶資格，「從小就意識到家裡經濟狀況不好，所以國小開始，假日就與哥哥打工貼補家用」，國中時，曾有段時間，放學後還打工做完加工品後才讀書，常讀到凌晨。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）國立屏東高中學生廖致豪、東港高中許景順及枋寮高中陳姿鳳都是家境清寒學生。他們在困境中努力拿好成績，106學年度透過特殊選才及希望入學管道錄取台灣大學。

廖致豪上了高中後，在學校工讀，由於屏中有各種獎學金，他的學雜費完全靠獎學金，他也努力的參加各種研習營，並在高一時找到自己在地理上的興趣，在屏中3年曾獲第16屆全國高中地理奧林匹亞地理論文競賽榮獲二等獎、海報組特優獎及數理暨資訊學科能力競賽資訊科佳作等。

東港高中許景順以希望入學錄取台大機械系，家中是低收入戶，因爸爸小兒麻痺，全靠外配媽媽擺地攤支撐經濟。許景順說，他從小就跟著媽媽四處擺地攤，常見到父母親忙到只能吃已經冷掉的飯，他看在心裡很心疼，國小要畢業時，知道唯有讀書，才能翻轉家中命運。

「我不想再讓爸媽工作累到吃冷掉的飯」，許景順高中3年不僅都維持在全校前10名，高一及高二成績總排名在全校前1%，他說，一直想考進好大學，但沒想過會有機會進台大，直到透過希望入學管道，他才驚覺自己有無限可能。

枋寮高中陳姿鳳是新住民二代，今年才獲總統教育獎，以希望入學管道錄取台大藥學系，陳姿鳳說，升國小一年級時父親因病過世，印尼籍媽媽扛起全家重擔，扶養她與弟弟，媽媽即使再忙再累，也不讓她外出打工貼補家用，但她很心疼媽媽。

為拚出好成績翻轉命運，陳姿鳳幾乎天天讀到凌晨，高中3年保持全校第一名；今年2月和同學在全國科展化學科奪冠；10月還獲日本「高校化學競賽」邀請，全程用英文發表科展題目。

陳姿鳳寒假參加醫學營讓她對藥物與人體的效用產生興趣，家人有用成藥習慣，加上小時候回印尼見醫療環境差，都讓她有改善的念頭，因此選擇藥學系攻讀。1061229