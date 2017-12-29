影／彰化醫院濟助貧病　愛心義賣所得比去年多3倍

▲彰化醫院辦理「濟助貧病愛心義賣會」民眾愛心大匯集，義賣會也加長義賣時間，今年的義賣所得比去年多3倍。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

衛生福利部彰化醫院年終歲末「濟助貧病愛心義賣會」民眾愛心大匯集，爆滿的義賣物資經過18日一連三天的義賣會，共賣了18萬多元，社工室主任林秀卿29日說，由於各界愛心匯集，今年的義賣比起去年的6萬多元，暴漲3倍，也讓明年的貧病經費更為充足，嘉惠經濟弱勢病患。

林秀卿表示，12月初時，義賣物資少之又少，經過臉書及媒體轉載此消息後，物資一再湧入，愛心暖流從院外流入醫院，醫院員工都可深刻地感受到物資的蜂湧之勢，也由於東西太多了，將原本一天的義賣會延長為三天，才可能消化龐大的物資，社工及志工則全力投入物資整理，就等著18日到來。



▲彰化醫院辦理「濟助貧病愛心義賣會」民眾愛心大匯集，義賣會也加長義賣時間，今年的義賣所得比去年多3倍。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

18日義賣會在一樓藝文走廊開跑，工作人員在寒冷天氣下吆喝聚買氣，像市場般的人潮一波接一波，到了第二天、第三天還是人聲鼎沸，除了醫院員工大為捧場之外，病患也是慷慨解囊，匯聚愛心。



▲彰化醫院辦理「濟助貧病愛心義賣會」民眾愛心大匯集，義賣會也加長義賣時間，今年的義賣所得比去年多3倍。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

林秀卿表示，從人氣就可預期今年的義賣成果將大破紀錄，果不其然，經過社工室統計，共賣得18萬多元的善款，比起去年的6萬多元，大前年的5萬多元，飆漲3倍之多；縱使這段日子裡社工及志工等工作人員都很累，心裡卻都充實快樂，最感謝的是民眾愛心相助，也希望愛心不滅，從彰化醫院向外擴散。



▲彰化醫院辦理「濟助貧病愛心義賣會」民眾愛心大匯集，義賣會也加長義賣時間，今年的義賣所得比去年多3倍。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）

林秀卿說，這些善款將全數用於資助經濟弱勢就醫者，支持他們撐過貧病相交的急難，帶給他們挑戰疾病迎向未來的希望。



▲彰化醫院辦理「濟助貧病愛心義賣會」民眾愛心大匯集，義賣會也加長義賣時間，今年的義賣所得比去年多3倍。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.29）