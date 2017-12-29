寵物飼主戶籍合一 上網管理更精確

他舉例，今天起，只要上「寵物登記管理資訊網http://www.pet.gov.tw」，點入右側「寵登歸戶統計」選項，就可以查詢全國犬貓分布在各地的實況，分布數量可詳細到一個區或街名。

農委會畜牧處動物保護科科長江文全表示，寵物業務原本就存在「寵物登記」作業，飼主的戶籍則是由內政部戶役政系統管理，兩者整合後，完成寵物登記動態歸戶作業，意即不管主人搬家到哪裡，寵物的戶籍也會動態更新。

（中央社記者楊淑閔台北29日電）農委會完成寵物資訊與飼主戶籍連結，上網寵物登記管理資訊網http://www.pet.gov.tw，可動態查詢犬貓所在地，有助查遺棄、強化推動絕育與打疫苗等管理。

以上是一般民眾可查詢的資訊，但不至於公開個資。江文全進一步告訴中央社記者，寵物主管機關可查詢寵物的個資等更詳細的資料，例如當某些地區寵物數量密集，但是登記資料上絕育或打疫苗比例少，地方政府可強化輔導飼主為寵物絕育、打疫苗，讓寵物管理在人力資源下更有效執行。

他重申，依法飼主完成寵物登記後，如果飼主遷徙（死亡）或寵物轉讓、死亡等，都應辦理寵物登記異動，但是實務上飼主主動辦理意願低，跨部會資料的彙整，可改善以上問題，讓寵物管理更精確推行。

畜牧處統計，從6月起，內政部每月持續提供戶籍資料進行勾稽，歷經近半年的彙整，截至11月底，已比對更新寵物登記飼主資料達112萬7001件以上，完成寵物登記61萬戶的歸戶作業。

江文全說明，這當中包含1戶3人養2犬，犬會個別登記不同飼主，但會歸在同一戶；也可能同一飼主養2犬，就會出現2件資料。1061229