名家論壇》高思博／賴院長的台南經驗只成就了個人

代理市長李孟諺並非選舉出身的政治人物，因此知名度和品牌薄弱是非戰之罪，但卻正好顯示出賴院長台南經驗只成就了他個人，即便别人「賴規李隨」，市民就不買單了，足見賴院長成就其個人光環，但卻未留下可資久遠的治理路線及基礎，讓後繼者可持棒努力，他沒有成就整個台南市與台南市民，這對以爭當他的接班人的民進黨台南立委而言，無疑是一個諷刺。

近日電視媒體公布最新一份「五都市長滿意度及六都市民快樂指數、光榮感調查」，此份民調有趣的地方在於，它是賴清德院長離開台南後的第一份市長評比民調。沒有賴神的台南市，市民的快樂指數不升反降，排名也敬陪末座。光榮感的評比，台南市排名第四位，卻也是六都當中，唯一分數沒有進步的。而代理市長李孟諺的滿意度不到30%，彷彿沒有賴神，台南市瞬間黑暗，市民頓失信心。

對比縣市合併前的許添財市長與蘇煥智縣長，賴院長在市長任內其實並沒有替台南市留下特別突出的大建設。許添財市長建設了海安商圈以及台南科學工業園區，蘇煥智縣長對於後壁蘭花園區的建置與南科擘劃功不可沒。兩位都替台南創造不少工作機會，讓外地遊子可以返鄉工作，並且譲一些區域富裕起來，人口增加了。但賴市長任內，卻沒有一個具體的重大建設，可以當成讓其對台南城市發展的代表作。

何以賴清德市長執政期間，台南市相關評比總能名列前茅？最主要的原因無非台南人過於寬待賴市長，以及他本身有條件且有計畫的進行造神所得到的成果。當賴市長離開台南，台南不再有政治明星，一切政務回歸平淡時，市民的快樂指數與光榮感，就隨之減少。

賴神在台南施政真的很神嗎？事實恐怕並非如此。媒體用快樂指數、光榮感，或許太過虛幻、不夠貼切現實。但如果攤開國家統計數據，就不難理解為何所有人都不快樂！首先，台南市在經濟上，扣除桃園市資料不足外，台南市平均所得連續四年，都是五都中最低的；而台南不但患寡也同樣有患不均的問題，內部的區域發展上，溪北（偏鄉）地區持續邊緣化，在賴第一個市長任期內，偏鄉地區與都市地區貧富差距日益增大。在人口結構上，升格後，整個大台南市人口略有小幅增加，但溪北（偏鄉）地區人口則是大幅減少。溪北（偏鄉）地區人口老化問題日益嚴重，老化指數逐年攀升，整個溪北地區在縣市升格後變得又老又窮，無怪乎每個民進黨市長初選候選人都喊出『翻轉溪北』，不啻是對賴市長任內的溪北政績投下不信任對票。

溪北地區，除新營外，長久以來向來是民進黨的鐵票區。民進黨在台南縣、市執政超過20餘年，現在溪北地區卻是問題叢生，百廢待舉，讓支持者情何以堪？溪南山區的發展，也呈現與溪北地區相同的問題。但賴市長不思解決，離開台南前還不忘補刀偏鄉，整併鄰里，讓偏鄉問題持續惡化，不但沒有把握機會均衡區域發展，反而只成就了自己，讓台南徒有直轄市之名，內裡的差距卻在惡化。

過去，媒體總習慣以『賴神』稱呼賴清德市長，而賴市長也習慣以『listen』自詡。但諷刺的是，賴市長在台南執政時期卻甚少listen，只是一味依靠個人政治光環壓制，所以說現在賴院長對勞工態度強硬、不願妥協，在台南人眼裡不足為奇。只是社會各界現在才開始熟悉他的作風。倒是面對台南發展的困境，台南人給民進黨二十年的執政機會，民進黨立委人人皆以賴神繼承者自居，面對城市發展不如其他五都，老化、城鄉差距、空汙、登革熱等市政問題叢生，後賴時代台南還需繼續籠罩在他的光環或陰影下嗎？這是我們台南人可以請問自己的。

●作者：高思博／世新大學法律學系副教授、「思想進擊」召集人、前台南市立法委員

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