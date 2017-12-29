影／成立「毒品防制局」　高市府規畫長遠治本防治方案

高雄市政府對毒品防制工作向來不遺餘力，毒品防制是拯救下一代的工作，救一個人救一個家庭，從103年開始一直是全國視導特優的縣市，為進一步提升毒品防制工作，市府訂於明107年1月1日率全國之先，成立「毒品防制局」，統籌高雄市整體毒品防制策略，整合執行「防毒」、「拒毒」、「戒毒」及結合「緝毒」四大工作區塊，擘劃高雄成為無毒家園宜居城市。

統籌規畫毒品防制工作，透過環境預防、廣泛預防、選擇預防、指標預防到特定預防的五大策略模式。毒品防制局設有三科一室：「綜合規劃科」、「研究預防科」、「輔導處遇科」及「秘書室」，未來將整合建置資訊平台，在實證基礎上，規劃長遠治本的防治工作，結合「財團法人高雄市毒品防制事務基金會」擴大社區團體、社會企業的參與及資源投注，讓藥癮問題去標籤化，形塑健康與多元的生活型態，建構多元、全面的預防輔導、戒癮處遇與社會復歸服務網絡。



▲為讓我們的下一代在歡笑及愛的環境，活出價值與希望。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.29）

為讓我們的下一代在歡笑及愛的環境，活出價值與希望。毒品危害健康生命安全，毒品不只是毒品問題，而是生命的議題，高雄市將點亮希望，陪伴每個生命回家，也希望社會能夠共同參與。