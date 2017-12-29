影／衛武營國家藝術中心　360度視野音樂廳首度曝光

已於今年報峻的衛武營國家藝術文化中心，目前正進行各項工程的驗收改善，為明年10月啟用開幕做最後的衝刺。衛武營特於29日與高雄市政府教育局合作，率先邀請20位高雄市各級音樂班優秀小小音樂家參觀，並作為文化部2018年推行「文化體驗教育計畫」的試行先鋒。文化部楊子葆次長、高雄市政府文化局尹立局長、國家表演藝術中心朱宗慶董事長、高雄市政府教育局游淑惠主秘也於今日蒞臨現場，與高雄市中小學的老師和音樂班學生一同了解衛武營音樂廳絕佳的聲響設計與效果，透過現場的聲學解說與三重奏示範，實地延續音樂教育的基礎，鼓勵國內熱愛音樂的孩子邁向音樂專業之路。



▲今日活動邀請國內著名的管風琴家，同時是衛武營籌備處管風琴委員會召集人的劉信宏老師，現場對聲學、樂曲及管風琴進行深入淺出的講解；為了示範音樂廳完美聲響，特邀小提琴家張群、陳人瑋及中提琴家富澤直子現場演奏，並展示舞臺上方的反響板如何依據演出型態的不同，透過不同的升降高度與角度，讓現場聆聽經驗更趨完美。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.29）



▲此次導覽活動是衛武營國家藝術文化中心和高雄市政府教育局的藝術教育推廣合作。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.29）

衛武營國家藝術文化中心是全臺灣規模最大的藝文場館，由荷蘭建築師法蘭馨．侯班（Francine Houben）打造，宛如音波海浪般的流線型屋頂早已吸引國內外目光，建築體內依不同表演規格打造歌劇院、戲劇院、音樂廳、表演廳四座室內場地，其中最受矚目的就是臺灣第一座採「葡萄園」式觀眾席設計的音樂廳，其規格與世界級的漢堡易北河愛樂廳、巴黎愛樂廳、柏林愛樂廳、洛杉磯迪士尼廳及東京三多利音樂廳同級，廳內的管風琴由德國百年歷史管風琴製造廠Johannes Klais Orgelbau承製，其9,085支管風琴為亞洲專業表演場館中規模最大。採葡萄園式的音樂廳設計，為音樂專家及愛好者認定最佳聲響，不僅使聽眾離舞臺更近，親炙表演者現場魅力，其貌似葡萄園型態的階梯型區塊由矮牆分隔，縮短聲響反射距離，令全廳各席次聲響效果絕佳。



▲衛武營國家藝術文化中心是全台規模最大藝文場館。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.29）



▲此行專屬的導覽體驗，以文化部設計的「文化體驗教育計畫」為藍圖，期待讓課本知識化為國際級舞臺的實際體驗。高雄市教育局向來對音樂教育不遺餘力，不僅號召85校組成高雄市學生音樂團隊聯盟，也已連續兩年與衛武營合作童樂節，推廣藝術教育，今日更與衛武營共同種下小小音樂家心中的未來想像。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.29）



▲已於今年報峻的衛武營國家藝術文化中心，目前正進行各項工程的驗收改善，為明年10月啟用開幕做最後的衝刺。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.29）



▲衛武營國家藝術文化中心將在2018年10月啟用開幕，其美麗獨具特色的建築與明年開放的專業導覽，預計掀起南臺灣的教育體驗浪潮與藝文能量，不但可以讓孩子親身體驗課本知識具體化，更一覽全臺最大藝術展演場地的幕後魅力。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.29）



▲透過現場的聲學解說與三重奏示範，實地延續音樂教育的基礎，鼓勵國內熱愛音樂的孩子邁向音樂專業之路。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.29）



今日出席的20位小小音樂家來自高雄市信義國小、鹽埕國小、鳳山國小等十間國中小，由衛武營國家藝術文化中心準藝術總監簡文彬引領進入參觀，除了擁有2,000席的葡萄園式大型音樂廳，孩子們也觀賞了以活潑不對稱的鞋盒型設計、專為小型表演使用的470席表演廳，本身也是國際知名指揮家的簡文彬表示，希望衛武營能成為每位小音樂家最喜歡造訪的地方，除了在這裡欣賞來自國內外的精采表演節目外，將來也要在這裡獨當一面演出，和衛武營一起，朝著邁向世界舞臺努力。



▲已於今年報峻的衛武營國家藝術文化中心，目前正進行各項工程的驗收改善。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.29）



此次導覽活動是衛武營國家藝術文化中心和高雄市政府教育局的藝術教育推廣合作，文化部楊子葆次長表示「衛武營是臺灣最大的藝文場館，不僅應帶來世界級的演出，更期許能站在教育的前端，化身成為古典音樂的重要領航員，經由生動的場館導覽設計，啟發孩子們的音樂與美感意識。」衛武營國家藝術文化中心將在2018年10月啟用開幕，其美麗獨具特色的建築與明年開放的專業導覽，預計掀起南臺灣的教育體驗浪潮與藝文能量，不但可以讓孩子親身體驗課本知識具體化，更一覽全臺最大藝術展演場地的幕後魅力。



▲葡萄園式音樂廳設計，為音樂專家及愛好者認定最佳聲響。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.29）



▲衛武營國家藝術文化中心將在2018年10月啟用開幕，其美麗獨具特色的建築與明年開放的專業導覽，預計掀起南臺灣的教育體驗浪潮與藝文能量，不但可以讓孩子親身體驗課本知識具體化，更一覽全臺最大藝術展演場地的幕後魅力。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.29）