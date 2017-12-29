陸遊輪客估降40萬 營運商減運力

高盛（Goldman Sachs）數據則顯示，美國遊輪營運商皇家加勒比遊輪公司（Royal Caribbean）和嘉年華集團（Carnival）在中國投放的遊輪數占兩家公司所有船隻的5%到10%。這兩家遊輪商共計控制全球遊輪市場的70%。

（中央社台北20日電）外媒報導，2018年中國遊輪乘客將首次下降，預計比今年減少40萬人。據報導，受價格下滑和赴韓遊受限打擊，中國市場上幾乎所有遊輪營運商都將削減運力。

據報導，這兩家公司均在削減2018年調派到中國的船隻。皇家加勒比可搭乘3800人的「海洋水手號」（Mariner of the Seas）將返回美國；嘉年華2017年有2艘公主號（Princess Cruises）遊輪在中國，但其中一艘2018年將調派歐洲，另一艘將調派澳洲。

皇家加勒比中國區總裁劉淄楠證實，2018年乘客數量可能減少，國際遊輪公司將削減它們的運力。

嘉年華國際營運副總裁考夫曼(Anthony Kaufmann)則表示「我們正在讓市場找到平衡」。

報導引述跨國金融服務機構摩根士丹利（MorganStanley）分析，嘉年華決定削減遊輪運力，「可以說證實中國未能達到預期」。

報導提到，由於中國禁止遊輪公司直接向乘客銷售，使得遊輪公司受到能夠討價還價、拿到大幅折扣的旅行社的擺布，而中國2017年旅行社為遊輪鋪位支付的費用比2016年下降20%。這些跡象都足以使遊輪公司感受到中國遊輪市場未能達到預期獲利效果。1061229