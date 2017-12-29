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地熱發電首例　台電讓綠島進化為綠能島

記者陳家蕙／台北報導2017/12/29 14:22
▲台電綠島地熱發電廠開工，使用工研所研發之有機朗肯循環發電機組。（圖／台電提供）
▲台電綠島地熱發電廠開工，使用工研所研發之有機朗肯循環發電機組。（圖／台電提供）

發展再生能源，台電首座「地熱試驗探勘井」正式開工，將運用綠島豐富的地熱資源，推動「綠島地熱發電機組試驗性計畫」，以 2019 年完成1部 200 瓩地熱發電實驗機組為目標，並視產能擴大發電規模至年發電量 1051.2 萬度，可挹注綠島當地一半以上用電量，成本並較傳統燃煤發電更低。

開發再生能源，除了主流的太陽能以及風力發電，台電今( 29 )日宣布，啟動「綠島地熱發電機組試驗性計畫」，引進工研院自行研發設計的有機朗肯循環發電機組( ORC )，目標是 2019 年底前，完成裝置1部 200 瓩地熱發電實驗機組。

台電指出，綠島為火山島，東南方朝日溫泉為世界3大海底溫泉之一，不過，台電開發地熱與溫泉分屬不同的熱源層，不會影響溫泉熱源。以工研院機組效能評估，只需要利用約 80 度水溫即可發電，未來可望視地熱產能擴大發電規模，設置 2000 瓩之示範電廠，年發電量 1051.2 萬度。以綠島全年用電量 1628.8 萬度計算，約可挹注一半以上用電量。

同時，由於離島傳統發電成本較高，綠島柴油發電機組加上油料運輸費用，每度發電成本高達 14 元，地熱發電約6元，運用地熱發電可有效降低供電成本，一改過去再生能源發電成本高不可攀的印象。

關鍵字地熱發電綠島台電燃煤發電有機朗肯循環發電機組
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