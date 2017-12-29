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貨車司機肇事逃逸

記者宋汝夔／高雄報導2017/12/29 14:53
▲員警朱文杰在現場詢問49年次的女性傷者劉Ｏ英，依其陳述事情發生的經過了解，是被1部藍色貨車逕行右轉擦撞後摔倒在圳溝裏，造成她的右手骨折，藍色貨車司機則是肇逃。（圖／旗山分局提供，2017.12.29）
▲員警朱文杰在現場詢問49年次的女性傷者劉Ｏ英，依其陳述事情發生的經過了解，是被1部藍色貨車逕行右轉擦撞後摔倒在圳溝裏，造成她的右手骨折，藍色貨車司機則是肇逃。（圖／旗山分局提供，2017.12.29）

旗山警察分局吉東派出所接獲1名婦女報案指稱，在吉和里中正路三段往下九寮之T字路口水溝內，發現1名女性機車騎士，連車帶人摔倒在內。員警朱文杰獲報後，立即通報119及趕往車禍現場處理。

員警朱文杰在現場詢問49年次的劉姓女性傷者，依其陳述事情發生的經過了解，是被1部藍色貨車逕行右轉擦撞後摔倒在圳溝裏，造成她的右手骨折，藍色貨車司機則是肇逃。

從現場遺留碎玻璃片，朱警員立即著手調閱路口監視器，追查劉女車禍案發時所行經的路段，警方在短短幾小時之內，就查出1部藍色XXXX-ZY自小貨車涉有重嫌，立即通知肇逃案之郭姓男子到案說明。

據到案的郭姓男子向警方表示，他在當時駕駛該部貨車，從中正路三段(北向南)至往下九寮之T字路口時，以為前面之砂石車是友人所駕駛，欲打招呼而忘記打右轉方向燈，此時碰巧劉女所騎乘XXX-KJW重機車，從中正路三段(北向南)直行至該T字路口時，該部機車左照後鏡與郭嫌所駕駛之自小貨車右前照後鏡發生擦撞，造成機車失控，撞到路旁鐵皮屋後，機車連人摔落約2米深水溝內，案發後因一時心裡恐慌，則開車加速逃逸。

警方偵訊後，嫌疑人郭男（81年次、無前科素行)坦承車禍肇事逃逸之事實，全案依違反公共危險案，移送臺灣橋頭地檢署偵辦。

關鍵字旗山警察分局吉東派出所路口監視器
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