旗山警察分局吉東派出所接獲1名婦女報案指稱，在吉和里中正路三段往下九寮之T字路口水溝內，發現1名女性機車騎士，連車帶人摔倒在內。員警朱文杰獲報後，立即通報119及趕往車禍現場處理。

員警朱文杰在現場詢問49年次的劉姓女性傷者，依其陳述事情發生的經過了解，是被1部藍色貨車逕行右轉擦撞後摔倒在圳溝裏，造成她的右手骨折，藍色貨車司機則是肇逃。

從現場遺留碎玻璃片，朱警員立即著手調閱路口監視器，追查劉女車禍案發時所行經的路段，警方在短短幾小時之內，就查出1部藍色XXXX-ZY自小貨車涉有重嫌，立即通知肇逃案之郭姓男子到案說明。