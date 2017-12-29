台股首度萬點封關 短線反彈格局有望延續

（中央社記者吳家豪台北29日電）受新台幣早盤大幅升值、蘋概股回穩等因素激勵，台股今天首度在萬點之上封關，但季線得而復失；投顧認為，元旦後外資歸隊，加上新台幣近期強勢，指數短線反彈格局有望延續。

台股加權指數今天在蘋概股回穩、原物料及傳產股龍頭撐盤表現下，盤中一度大漲92點，但突破季線約10646點後面臨反壓，尾盤買方大單敲進，指數終場收在10642.86點，上漲75.22點，漲幅0.71%，成交值新台幣1089.06億元。電子股漲0.85%，金融股漲0.19%。

蘋果公司（Apple）股價重挫一日後回穩，帶動蘋概股跌深反彈，外資轉賣為買的權值電子股鴻海今天續揚0.95%、收95.2元；台積電帶量長紅，大漲1.55%、收229.5元；大立光盤中震盪翻黑，終場下跌0.5%、收4020元，守住4000元整數關卡。