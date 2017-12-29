三星Note8也出狀況？部分美國用戶反映電池耗盡後

距離三星 (Samsung)(005930-KR) 因為電池爆炸，被迫全面召回 Note7 1 年之後，新的 Note8 似乎也出現的電池問題。

據《Android Authority》報導，近期不少三星用戶反映，手上的 Galaxy Note8 及 Note8 Plus，在電池耗盡至 0% 之後重新充電，手機卻完全死機，充電無效。

在三星的求助論壇上出現多則抱怨貼文，有用戶指稱，他試了 3 種不同的電源線及充電座，仍然完全無效。另一人說，他充電了一整晚，但什麼反應也沒有，完全無法開機。三星在論壇中回應，建議使用者在保固時間內，先去更換成沒有瑕疵的手機，相關問題預計將很快可以解決。