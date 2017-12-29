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三星Note8也出狀況？部分美國用戶反映電池耗盡後

鉅亨網2017/12/29 14:27
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距離三星 (Samsung)(005930-KR) 因為電池爆炸，被迫全面召回 Note7 1 年之後，新的 Note8 似乎也出現的電池問題。

據《Android Authority》報導，近期不少三星用戶反映，手上的 Galaxy Note8 及 Note8 Plus，在電池耗盡至 0% 之後重新充電，手機卻完全死機，充電無效。

在三星的求助論壇上出現多則抱怨貼文，有用戶指稱，他試了 3 種不同的電源線及充電座，仍然完全無效。另一人說，他充電了一整晚，但什麼反應也沒有，完全無法開機。三星在論壇中回應，建議使用者在保固時間內，先去更換成沒有瑕疵的手機，相關問題預計將很快可以解決。

三星表示，目前並未得到任何正式的報告，只有當獲取到更多的具體消息，才會發表評論。

相較於去年 Note7 出狀況時，三星很快把責任歸給電池供應商，這次公司的回應相對謹慎得多。而依論壇上網路反映狀況，似乎只有在美國地區出現類似案例。

由於 Note8 美版使用的是高通 Snapdragon 835 處理器，有些人懷疑與此有關。三星 Note8 韓版及國際版，選自家的 Exynos 8895 處理器，暫時沒有類似的回報。

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