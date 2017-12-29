華碩新手機電池壽命長2倍 支援臉部解鎖

（中央社記者吳家豪台北29日電）電腦品牌廠華碩今天推出旗下首款支援臉部解鎖功能的智慧型手機ZenFoneMax Plus (M1)，搭載5.7吋全螢幕、4130mAh超大電池容量，電池平均使用壽命較其他手機提升2倍。

華碩今天發布新聞稿指出，ASUS ZenFone MaxPlus內建4130mAh高容量電池，可連續待機26天，提供長達26小時的3G通話、21小時Wi-Fi網頁瀏覽或13小時影片播放，同時還支援反向充電功能，可快速為其他手機進行充電。

華碩也強調，ASUS ZenFone Max Plus電池均經過溫度監測、過電壓防護等12項嚴格檢測，並具備自動維護設定，能確保其以最佳化方式運作，較其他智慧型手機提升2倍的平均使用壽命。