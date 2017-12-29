中國海上偷運石油給北韓 川普：逮個正著

川普之後接受《紐約時報》訪問時補充，指上述發現是「非常近期」的事，並表示「石油流入北韓，我對此並不滿意」、「這並不是我的協議。」

川普在社交網站 twitter 發表推文說「逮個正著，對中國允許石油輸往北韓感到非常失望。如果這種情況持續下去，將永遠無法以友好方式解決北韓問題。」

針對中國船隻在海上供油予北韓的報導，美國總統川普 (Donald Trump) 今 (29) 日表示，對中國允許石油輸往北韓感到「非常失望」，因為這種做法妨礙以「友好方式解決」平壤政權核計畫引發的危機。川普還暗示會以貿易作籌碼，促使中國協助解決北韓問題。

他說，如果中國願意解決北韓問題，自己可以對「貿易」有略為不一樣的看法，警告如果中國一旦不幫助美國，他將會實行過往一直提出想做的措施。

南韓《朝鮮日報》報導，政府官員透露，美國間謀衛星拍到中國和北韓船隻在海上非法接頭，輸送石油到北韓，自今年 10 月以來，有北韓船隻在公海上，從疑為中國籍船隻上接收走私油類，多達 30 次以上。

中國外交部為執行聯合國制裁辯護，外交部發言人說，沒有有關最新報導的資料，但表示中國嚴格執行貿易限制。

美國國務院並未就報導即時置評，但美國國務卿蒂勒森 (Rex Tillerson) 周四 (28 日) 在一篇評論文章中，促請中國向平壤施加決定性經濟影響力。他在《紐約時報》撰文說，中國已實施某些進口禁令及制裁，但該國應採取更多行動。

路透社報導，美國智庫「國家利益中心」國防研究主任卡扎尼斯 (Harry Kazianis) 表示，儘管川普投注心力發展與習近平的私交，但中國「絕不會為迎合川普而落實制裁」。卡扎尼斯指，川普最新推文似乎顯示他和習近平的「兄弟情」終究告終。

安理會今年已對北韓祭出 3 波制裁，8 月 5 日鎖定鋼鐵、煤炭和漁業的制裁，9 月 11 日鎖定紡織業與限制石油供應的制裁，以及最近於 12 月 22 日針對精煉石油產品的制裁。聯合國也針對北韓和中船隻在黃海走私油品展開討論。

美國日前宣佈制裁 2 名在北韓發展彈道飛彈上扮演重要角色的官員，制裁的北韓官員是勞動黨軍需工業部副部長金正植 (Kim Jong Sik) 和北韓勞動黨中央委員會第一副部長李炳哲 (Ri Pyong Chol)。前者據指是北韓彈道飛彈計畫的主要人物，包括由液態燃料轉向固態燃料；後者據指是北韓發展洲際彈道導，2 人是北韓領導金正恩的愛將。