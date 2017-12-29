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〈2018車展〉全球戰略小型SUV成新亮點 NIS

鉅亨網2017/12/29 14:48
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2018 世界新車大展登場，裕日車 (2227-TW) 明 (2018) 年下半年即將在國內車市推出的 NISSAN 品牌戰略車款 KICKS 正式亮相，三陽 (2206-TW) 旗下南陽實業代理的 HYUNDAI 也展出戰略車款 KONA，雙雙為明年小型 SUV 市場掀起競爭序幕。

近年來海內外市場討論聲量最高的是小型 SUV 市場，HYUNDAI 在此次車展中推出被視為 HYUNDAI 品牌旗下最強勁戰略車款─小型歐洲跨界休旅車 KONA，成為專業媒體和車迷最關注車款之一。

南陽指出，明年有望在台灣推出 KONA，但時間點尚未確定，主要是因公司內部正在與韓國原廠討論要採進口或國產方式導入台灣市場。

KONA 是較 TUCSON 略小的休旅車款，若導入後將成為 HYUNDAI 在台搶攻小型 SUV 市場主力，由於 TUCSON 目前訂價約 85 萬元，一般預料若能國產化，價格將相當有競爭力。

裕日車同樣強調導入品牌全球戰略車款 KICKS，展現搶攻跨界 SUV 的企圖心，今年第 4 季已開始國產化導入，預計明年下半年上市，目前此車款已陸續在拉丁美洲各國上市。

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