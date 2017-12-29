全台網路使用率破8成 7成3最常用手機上網

調查指出，由長期趨勢來看，從民國94年迄今，國內網路使用率由62.7%上升到106年的82.3%，12年來成長19.6個百分點。

（中央社記者陳政偉台北29日電）國發會發布最新數位機會調查，國內網路使用率由94年的62.7%上升到106年的82.3%。隨著智慧型手機與行動裝置普及，高達9成7曾行動或無線上網，其中7成3最常用手機上網。

其中，106年的行動上網率也創新高，網路族有高達97.4%曾行動或無線上網；以12歲以上民眾為分母，台灣平均每100人就有80人曾使用行動上網，較105年增加近7個百分點。

而因應有越來越多人只仰賴手機上網，106年調查將「只透過手機上網」也列為家戶連網方式，調查結果發現，家戶連網率逐年下滑的趨勢隨著定義改變而終止，由105年的81.1%回升至106年的85.1%，增加4個百分點。

從個人可近用的資訊設備來看，持有智慧型手機、智慧電視、智慧型穿戴裝置及智慧家電的人都比105年略增，持有筆記型電腦、平板電腦的情形幾乎沒有變動，持有桌上型電腦的人則由每百人74人次降至69人次。

若從網路使用時間長短來看，最常使用智慧型手機上網的網路族比率由105年的66.7%增為106年的73.3%，最常使用桌上型電腦的網路族則由21.4%減為16%，佐證了資訊設備使用習慣的轉移。

據國發會資料，這項調查是在今年8月22日至9月29日晚間執行電話訪問調查作業，完成有效樣本9337人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負1.0個百分點以內。1061229