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中央社

台電首座地熱井綠島動工 年發電破百萬度

中央社2017/12/29 14:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者黃雅娟台北29日電）台電第一座地熱試驗探勘井，28日於綠島動工，預計民國108年底前可以完成200瓩地熱發電機組，年發電量可望突破100萬度，估計一年可節省發電成本約新台幣800萬元。

台電公司積極開發綠能，推動綠島地熱發電機組試驗性計劃，第一座地熱試驗探勘井，28日正式動工，目標108年底前完成200瓩地熱發電實驗機組。

台電再生能源處長陳一成接受中央社訪問表示，目前該標案已經決標，預計明年8月重要的噴井完成後，代表確認地熱發電效益等，年底將會接著建設地上發電設備，108年底可以完工，年發電量可望突破100萬度。

台電指出，地熱每度發電成本約6元，傳統柴油發電機組若加上油料運輸成本約14元，遇上旅遊旺季需求增加時，可望有效降低供電成本，以年發電量100萬度計算，節省成本約800萬元。

台電指出，綠島是天然的火山島，有名的朝日溫泉為世界三大海底溫泉之一，每年帶來36萬觀光客，不過地熱跟溫泉屬於不同的熱源層，地熱開發不會影響溫泉，希望創造供電與觀光雙贏。

因應地熱發電計畫，台電104年就跟工研院簽訂技術合作意向書，引進有機朗肯循環發電機組（ORC），最低攝氏80度水溫即可發電，未來可望發展至2000至4000瓩示範電廠。1061229

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