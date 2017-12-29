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中央社

阿里山日出音樂會 警交通疏導避免塞車

中央社2017/12/29 14:49
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）元旦連假，嘉義縣警察局交通隊針對太平雲梯、高跟鞋教堂等風景區規劃交通疏導勤務，另對吸引人潮的阿里山日出印象音樂會，規劃多項交通疏導措施，避免塞車影響遊興。

嘉義縣警察局交通隊今天發布新聞稿，元旦3天連假，自30日起至明年1月1日，警方針對太平雲梯、高跟鞋教堂、奮起湖等風景區，規劃交通疏導勤務，避免遊客湧入風景區，造成景點周邊路段交通壅塞。

特別是2018年阿里山日出印象音樂會活動，每年都有數以萬計人潮前往音樂會，並迎接新年第一道曙光，因此，規劃多項交通疏導措施，避免造成上山車輛大塞車。

交通隊指出，自行開車民眾，車輛須行駛阿里山公路（台18線）經過園區大門三岔路口往塔塔加方向，路旁有臨時停車格，再搭接駁車或步行入園區。搭遊覽車遊客在大型車迴轉場下車後，遊覽車須駛出園區停放在阿里山公路往嘉義市方向路旁停車位。

機車不可進入阿里山森林遊樂區，騎士須將機車停放在園區大門三岔路口往嘉義市方向路旁的臨時停車位。所有車輛均禁止任意停放在車道上，並禁止在停車格及道路旁擺攤販賣物品。

交通隊表示，往年遊客參加阿里山日出印象音樂會，在下山時，因疲勞開車或騎機車，發生多起自撞及自摔意外，因此特別籲請民眾須養足精神再下山，以免發生事故。

高鐵嘉義站將於明天實施旅客上、下車分流機制，嘉義縣警察局規劃警力於元旦連假加強高鐵站周邊交通疏導，並驅離、取締高鐵西路違規臨時停車車輛。1061229

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