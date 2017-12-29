小資族用投資型保單為自己加薪 今年新契約保費收入翻

中國人壽建議，若有保障與投資需求的民眾，不妨趁早投入投資型保單，保額可依保戶自身需求調整，並能搭配附約，可滿足多元的保障需求。以「中國人壽鑫利人生變額壽險」為例，目標保險費最低每月 1000 元即可投入，對於小資族或預算有限的民眾，及早加入可同步參與金融市場及享有保障。

回顧 2017 年金融市場熱絡，台股站穩萬點，不斷刷新萬點天數最長紀錄；國際貨幣基金組織（IMF）發布經濟預測，上修台灣今年的經濟成長率預測至 2%；加上今年投資型商品買氣也明顯回溫，根據中華民國人壽保險商業同業公會資料顯示，今年 1 至 10 月投資型保單新契約保費收入突破新臺幣 3000 億元，較去年同期成長超過一倍。

努力精打細算的小資族，無論是以儲蓄、理財或是提高收入累積未來資產，都希望能提早達到財富自由，實踐自我夢想。中國人壽副總經理蘇錦隆表示，年輕小資族儘管收入有限，也要趁早理財，在職場的黃金 10 年打穩基礎，並可掌握「收入扣除儲蓄（或投資）才是支出」的原則，為第一桶金開創良好基礎。

然而努力的過程，更要留意風險轉移的重要性，蘇錦隆表示，建議預算較有限的小資族，可善用投資型保單以提高保障。透過投資型保單，小資族們平時可按每月薪資收入規劃，定期定額繳交目標保險費，一旦有額外收入或年終獎金時，還可單筆申請追加超額保險費，增加投資金額。保障規劃也能在未來隨著時間，視當時家庭責任及保障所需，申請調整自身保額，讓投資與保障同步進行。

除了目標保險費門檻低且可依需求申請投入超額保險費外，「中國人壽鑫利人生變額壽險」還有三大特色，本商品可搭配多項附約，依個人需求配套出合宜的保障；此外本商品投資標的多元，精選多檔全權委託管理帳戶、母標的及一般投資標的，涵蓋全球各區域、產業等多樣化的投資標的，可滿足多種投資規劃，選擇母標的者更可選擇自動停利、自動停損等機制。

此外，本商品提供加值回饋金，於契約有效期間內只要持續繳交目標保險費，自第 6 保險費年度起至第 30 保險費年度，中國人壽將在要保人繳交目標保險費時依規定給付加值回饋金，並按保戶就投資標的所設定目標保險費的配置比例，將加值回饋金存放於目標保費保單帳戶中。

中國人壽提醒，保險通常做為長期資產配置的規劃工具，民眾投保後如未持續繳費有可能會影響保單權益；保單帳戶價值隨所選擇的投資標的績效波動，非屬保證給付項目，建議民眾應按自身的風險承受程度，選擇適合的投資標的，才能讓保險商品發揮最符合需求的效果。

