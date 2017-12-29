19大國際宣傳 陸推9種語言搜索平台

（中央社台北29日電）中共19大後持續加大國際宣傳，除了頻繁開拔至各國的19大對外宣介團、高調舉辦的「中國共產黨與世界政黨高層對話會」外，上海外國語大學日前推出9種語言的19大報告搜索平台。

澎湃新聞報導，上海外國語大學今天召開「互聯網+視域下的語言與全球傳播暨當代中國馬克思主義國際傳播學術研討會」，會上正式對外發布「十九大報告多語種對照平台」。

報導說，只要在電腦或手機輸入需要查詢的關鍵字，都可以在平台上搜索到中共第19次全國代表大會報告，共9種語言的對應段落表述。