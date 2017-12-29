19大國際宣傳 陸推9種語言搜索平台

（中央社台北29日電）中共19大後持續加大國際宣傳，除了頻繁開拔至各國的19大對外宣介團、高調舉辦的「中國共產黨與世界政黨高層對話會」外，上海外國語大學日前推出9種語言的19大報告搜索平台。
澎湃新聞報導，上海外國語大學今天召開「互聯網+視域下的語言與全球傳播暨當代中國馬克思主義國際傳播學術研討會」，會上正式對外發布「十九大報告多語種對照平台」。
報導說，只要在電腦或手機輸入需要查詢的關鍵字，都可以在平台上搜索到中共第19次全國代表大會報告，共9種語言的對應段落表述。
目前這個平台收錄漢語、英語、德語、俄語、日語、法語、西班牙語、阿拉伯語、葡萄牙語版本的19大報告文本資料，包括段落切分。
報導表示，例如在平台流覽器搜索框，輸入法文「命運共同體」，螢幕就會顯示出19大報告中關於「構建人類命運共同體」的中文、英文、阿拉伯文等多種語言表述。
上海外語大學表示，平台由上海外語大學黨委宣傳部與圖書館共同策劃出品，旨在「更好地讓海內外瞭解、研究黨的十九大精神，對外傳播習近平新時代中國特色社會主義思想這一馬克思主義中國化最新成果。」未來會繼續擴大平台的語種數量。
中共在10月分別舉行18屆七中全會、19大與19屆一中全會，基本確立未來中共施政方向與中共總書記習近平的集權領導地位。之後中國大陸廣為對外宣傳，包括11月30日起在北京舉行一連4天的「中國共產黨與世界政黨高層對話會」，及派出一系列出國交流宣介團。1061229