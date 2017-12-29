空品紅害減少不僅達標 可望高逾目標1倍

會中環保署監資處長張順欽表示，環保署初步統計106年1月1日到12月15日空氣品質監測成果，除臭氧以外，其餘主要空氣污染物濃度呈下降趨勢；但是懸浮微粒（PM2.5）空氣品質指標（AQI）大於100（對敏感族群不健康的橘色提醒等級以上），僅雲嘉南及高屏地區超標站日數是上升的。

（中央社記者楊淑閔台北29日電）環保署公布106年空氣品質監測初步統計結果，統計至12月28日止，今年PM2.5紅害站日數470次，超越要比104年站日數997次減少20%的目標，並已接近減少50%。

空氣品質保護及噪音管制處長蔡鴻德說，就空氣品質改善目標來說，104年的紅害（PM2.5達對所有族群不健康的紅色警示）的站日數為997次，106年要減少20%，統計到28日為止，紅害站日數470次，不僅減少20%以上，並接近減少50%；臭氧增加則與東亞臭氧背景濃度增加有關，但也會致力於減少內部貢獻。

聯訪時有媒體詢問，民眾多感覺空氣變差，蔡鴻德回應，大概可能跟媒體一直報導有關，因此覺得空品嚴重，其實這幾年空品是越來越改善，啟動改善動作提早了。

對於中南部的空污分析，他說，包含移動污染源，例如高雄每人0.73輛機車，比台北的0.35輛高，又有工廠，還有港區污染也不容忽視，因為是燒重油。

他強調，空氣污染防治行動方案已在推動，包含火力發電廠降載減排，國營事業也願意改善處理設備以提高效能，以及改燃氣不燒油；移動污染源方面，二行程機車已汰除43萬輛，一、二期大貨車汰除7000輛。

蔡鴻德並說，特別是說服了港務公司讓大型船進港減速，進入12浬的領海時減速到12節，排污減少很多，貢獻很大。環保署長李應元表示，改善空品是全民作戰，非常感謝主管的航港局配合，此舉讓港區排污減少35%。1061229