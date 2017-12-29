社福政策掀話題 柯文哲朱立倫隔空喊話

朱立倫今天上午出席「長照東北角 公私協力好」記者會，他受訪表示，新北市推出的每一項政策主要是考慮市民，譬如幼兒、幼童搭乘捷運，主要的考量就是幼兒福利法。

（中央社記者林長順、游凱翔新北29日電）新北市長朱立倫今天說，新北從93年起就發行敬老卡，「柯市長有一點資訊上的落差」；台北市長柯文哲則喊話，近期有縣市要加碼補助，若財政不好，就變成打腫臉充胖子。

他指出，至於敬老卡，新北市從民國93年開始就發行敬老卡，「柯市長有一點資訊上的落差」，可能因為市政繁忙，有時候幕僚提供的資訊不是很完整，這個無可厚非。

朱立倫說，他覺得雙北可以合作的盡量合作，各自考量的總是會有一些差異。

柯文哲上午受訪時說，每個縣市的非法定獎補助都不一樣，因此他認為社會福利應全國統一。例如近期有的縣市要加碼生育、兒童的補助，如果財政不好，就會變成打腫臉充胖子。

媒體追問是否在暗諷新北市？柯文哲沒有正面回應，但他表示，中央應去整合相關福利措施。1061229