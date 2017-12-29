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〈公股行庫加薪獵才〉八大行庫明年「有感」加薪 一銀

鉅亨網2017/12/29 15:05
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今 (2017) 年來金融業獲利表現亮眼，明年將「有感」加薪。依各公股行庫預估，因應軍公教人員加薪 3%，8 大公股行庫平均加薪幅度至少 3%，其餘則依照各銀行整體營運狀況及營運績效，進行額外的專案加薪。而統計至 12 月底，各公股銀行中，以第一銀行最大手筆，調薪幅度最高上看 11%。

受到慶富聯貸案衝擊，為了提振員工士氣，第一銀行董事會拍板通過，明年調薪幅度將比照公務員調薪方案，平均調幅 3%，其中較基層的五、六職等，平均調幅約 6.7%，甚至上看 11%。這也是近 10 年來，一銀第三度幫員工加薪。

至於華南銀行則每年 4 月份會進行調薪，平均幅度 3%。華南銀董事長吳當傑表示，除了按照往年平均加薪 3% 之外，為了鼓勵基層員工，會額外進行專案加薪，估計明年加薪幅度至少超過 3%。

臺灣銀行、土地銀行則比照政府，明年調薪 3%；彰化銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行則預估加薪 3% 至 4%，臺企銀平均加薪 3%，最高可至 5%。

至於年終獎金部分，一銀受到慶富案損失影響，從去年年終平均 4.6 個月，今年小幅縮水至 4 個月；兆豐銀、華南銀、臺企銀、合庫銀、彰化銀可望維持 4.6 個月的水準，土地銀行及臺灣銀行則平均 4.4 個月。

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