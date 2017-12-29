〈公股行庫加薪獵才〉八大行庫明年「有感」加薪 一銀

今 (2017) 年來金融業獲利表現亮眼，明年將「有感」加薪。依各公股行庫預估，因應軍公教人員加薪 3%，8 大公股行庫平均加薪幅度至少 3%，其餘則依照各銀行整體營運狀況及營運績效，進行額外的專案加薪。而統計至 12 月底，各公股銀行中，以第一銀行最大手筆，調薪幅度最高上看 11%。

受到慶富聯貸案衝擊，為了提振員工士氣，第一銀行董事會拍板通過，明年調薪幅度將比照公務員調薪方案，平均調幅 3%，其中較基層的五、六職等，平均調幅約 6.7%，甚至上看 11%。這也是近 10 年來，一銀第三度幫員工加薪。