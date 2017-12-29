企業產品計劃性報廢 歷史案例層出不窮

（中央社巴黎28日綜合外電報導）從尼龍絲襪到智慧型手機和噴墨印表機，被稱為「計劃性報廢」的做法將產品不必要地設計成提早損壞，這已引發多年來的爭議和辯論。

● 具爭議性的概念

法新社報導，「計劃性報廢」（PlannedObsolescence）一詞可追溯到1932年美國經濟危機時期，當時開發商倫登（Bernard London）為了刺激工業和發展，捍衛消費商品設定報廢是合法的。

時至今日，某些製造商被指控透過設定產品壽命期限或設置某些組件的品質缺陷，以為了縮短產品的期限，這會造成浪費和不可回收的廢棄物堆積。