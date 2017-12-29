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中央社

印度國會下院 通過保障婦女婚姻權利案

中央社2017/12/29 14:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里29日專電）印度國會下院昨天通過保障穆斯林婦女婚姻權利法案，印度穆斯林習俗中，說3次Talaq（我要離婚）即可休妻的行為不合法。全案需國會上院通過才能完成立法。

下院通過的法案除規定不得說3次Talaq就可休妻，還可對違法休妻的被告處3年有期徒刑，妻子可索取贍養費。

不過這項法案還需國會上院通過才完成立法。由於印度執政黨在上院未占多數，反對黨可要求先送交國會小組審議，如被延宕，最後通過可能還需要幾個月。

35歲的印度穆斯林女性芭諾（Shayara Bano），因被丈夫片面說3次Talaq就結束婚姻。她不滿提出訴願，並遊說婦女婚姻權利法案。

她在印度「今日郵報」（Mail Today）表示，把休妻的丈夫關起來，是她最歡迎的事。

芭諾15歲時結婚，20年後，丈夫在電話中說了3次Talaq就完成離婚，僅給她1萬5000盧比（約新台幣7500元），她覺得遭到不公平對待。

芭諾決定起身對抗印度穆斯林社群的不平等習俗，並結合其他團體，向法院提出集體訴願和公益訴訟。

穆斯林婦女婚姻權利法在上院完成立法程序仍有障礙，但芭諾已收集到5萬名支持者的簽名，很高興法案在下院通過。1061229

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