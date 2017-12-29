台北分署拍賣直升機 底價降至922萬

動產、不動產聯合拍賣會將於明年1月2日下午3時在台北分署4樓拍賣室舉行，除直升機外，另有位於台北市安和路1段兩筆公寓大廈建物。台北分署說，這兩筆建物位處大安區精華地段，緊鄰捷運信義安和站，步行約5分鐘可達，現為空屋且屋況良好，拍定後可點交，詢問度高。

（中央社記者蕭博文台北29日電）法務部行政執行署台北分署明年1月2日將舉辦聯合拍賣會，其中多次拍賣均流標的直升機，底價已從最初的新台幣近6000萬元降至922萬元，希望能順利拍出。

此外，台北分署屆時也將拍賣在百貨專櫃販售的知名品牌Ray-Ban太陽眼鏡12支，由金門酒廠製造生產的金龍牡丹-金門高粱酒10箱，知名珠寶商翁記珠寶的精美玉珮、玉印章、玉石項鍊、珍珠耳環等63件。

台北分署今天發布新聞稿呼籲，民眾如果想以優惠的價格買到物美價廉的拍賣物品，務必把握機會踴躍到場參加投標競買，並可預先到台北分署官網查閱執行案件的拍賣公告內容。1061229