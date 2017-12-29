圖輯／紅白藝能大賞主持人公布　黃子佼接棒恩師小燕姊

▲花花和王紹偉被選上擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人，但人選發佈會上花花因為工作不克前來，王紹偉一個人和花花的人形立牌合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
▲花花和王紹偉被選上擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人，但人選發佈會上花花因為工作不克前來，王紹偉一個人和花花的人形立牌合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
▲花花和王紹偉被選上擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人，但人選發佈會上花花因為工作不克前來，王紹偉一個人和花花的人形立牌合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
▲花花和王紹偉被選上擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人，但人選發佈會上花花因為工作不克前來，王紹偉一個人和花花的人形立牌合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
▲花花和王紹偉被選上擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人，但人選發佈會上花花因為工作不克前來，王紹偉一個人和花花的人形立牌合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
▲黃子佼擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
▲黃子佼擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
▲黃子佼擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
▲黃子佼擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
▲花花（左起）、王紹偉、黃子佼、納豆、瑪莉擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
▲納豆（左）、瑪莉（右）擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
▲納豆（左）、瑪莉（右）擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
▲納豆（左）、瑪莉（右）擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
▲主持人黃子佼（中）從台視節目部經理手中接下今年《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人的棒子。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）
▲主持人黃子佼（中）出席台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人亮相記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）