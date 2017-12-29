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圖輯／紅白藝能大賞主持人公布　黃子佼接棒恩師小燕姊

圖輯／記者葉政勳2017/12/29 16:09

  • ▲花花和王紹偉被選上擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人，但人選發佈會上花花因為工作不克前來，王紹偉一個人和花花的人形立牌合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

  • ▲花花和王紹偉被選上擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人，但人選發佈會上花花因為工作不克前來，王紹偉一個人和花花的人形立牌合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

  • ▲花花和王紹偉被選上擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人，但人選發佈會上花花因為工作不克前來，王紹偉一個人和花花的人形立牌合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

  • ▲花花和王紹偉被選上擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人，但人選發佈會上花花因為工作不克前來，王紹偉一個人和花花的人形立牌合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

  • ▲花花和王紹偉被選上擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人，但人選發佈會上花花因為工作不克前來，王紹偉一個人和花花的人形立牌合照。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

  • ▲黃子佼擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

  • ▲黃子佼擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

  • ▲黃子佼擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

  • ▲黃子佼擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

  • ▲花花（左起）、王紹偉、黃子佼、納豆、瑪莉擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

  • ▲納豆（左）、瑪莉（右）擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

  • ▲納豆（左）、瑪莉（右）擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

  • ▲納豆（左）、瑪莉（右）擔任台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

  • ▲主持人黃子佼（中）從台視節目部經理手中接下今年《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人的棒子。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

  • ▲主持人黃子佼（中）出席台視《2018超級巨星紅白藝能大賞》主持人亮相記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.29）

台視除夕重磅節目《2018超級巨星紅白藝能大賞》今（29）日公布主持人選，一改前幾年都是由小燕姐配上哈林的組合，今年改由小燕姐的徒弟黃子佼領銜，配上花花、王紹偉、納豆、瑪莉，要陪台灣觀眾一同度過歡樂除夕夜。

關鍵字2018超級巨星紅白藝能大賞小燕姐哈林黃子佼王紹偉納豆
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