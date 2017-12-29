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中央社

南韓民調：擇偶職業 公務員最受青睞

中央社2017/12/29 15:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）南韓婚姻媒介公司今天公開一份調查結果顯示，最受單身男女青睞的伴侶職業是公務員和事業單位人員。

南韓聯合新聞通訊社指出，這項調查上個月針對南韓全國25至39歲的1000名未婚男女，進行「2017年理想擇偶標準」問卷調查，獲得前述結果。

調查結果顯示，多數未婚男女希望另一半的職業為公務員或事業單位職員。

未婚女性心目中理想丈夫年薪4900萬韓元（約合新台幣147萬元）、有2.73億韓元財產、任職公務員或事業單位、大學畢業、身高約177公分、比自己年長3-4歲。

未婚男性則希望未來的妻子年收入4200萬韓元、有1.82億韓元財產、任職公務員或事業單位、大學畢業、身高約164公分、比自己小3-4歲。

選擇配偶考慮的選項，35.7%的男性和35.1%的女性回答「性格」最重要。另外男性看重女性的外貌（18.2%）和價值觀（7.6%）；而女性重視男性的經濟能力（17.3%）和家庭環境（9.5%）。

男性計劃結婚的平均年齡為34.9歲，女性為33.7歲。男性認為一定要結婚的受訪者比重為37.6%，高於女性25.1%。整體來看，收入和學歷越高，認為一定要結婚的人越多。1061229

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