今年旺宏大漲854%最強 大立光最戲劇性

相對的，今年弱勢股中，跌幅最慘的是環瑞醫，跌幅達66.23%，其餘包括基亞、達爾膚都屬生技股，凸顯去年表現相對亮眼的生技股今年整整沉寂了一年，比起大盤漲幅達15%，生技股投資人今年心情相當複雜。

台股今年無疑是多頭控盤的一年，全年漲幅前10大個股，排名第10的撼訊漲幅都在348%，整整漲了3倍有餘，且今年以來的熱門股，包括國巨、康控-KY都榜上有名。

（中央社記者田裕斌台北29日電）台股今年以全年大漲1389點作收，其中，全年表現最佳的個股以旺宏莫屬，全年漲幅高達854%；股王大立光年中創下6075元天價，年尾摔落到年初起漲點，走勢最具戲劇性。

回顧整年大盤走勢，投信業者表示，在外資買超的推動下，加權指數從年初9253點起漲，一路攻到5月登上萬點後，在驚喜與擔憂中，始終維持高檔震盪。

分析首波強勢攻萬點主角有3大族群，首先是漲價概念股，廢紙漲價帶動工業用紙價格上揚，代表個股為榮成，紙類的榮景與人氣延續整年，年漲幅61%居各類股之冠。

另外兩大主力部隊是光電及半導體，主要集中在蘋概股，因市場對蘋果iPhone十週年新機效應高度期待，光電族群以大立光、玉晶光，GIS-KY為代表；半導體族群則以權重占指數18%的台積電貢獻最大，飆股代表則是旺宏，受惠於NOR Flash漲價持續，旺宏全年大漲854%，勇奪年度飆股冠軍。

蘋概股風光了大半年，直到iPhone新機正式發表後，利多出盡，在9月至10月間，蘋概零組件供應鏈回檔之際，漲價概念股矽晶圓、被動元件群起接棒，強勢表現至年底，代表個股如環球晶、國巨、華新科。

儘管次族群輪動，市場焦點重心始終在電子股，然而，11月下旬隨著唱衰iPhone雜音不斷，加上美國科技股因稅改案大跌的拖累，半導體、光電等紅牌主流遭拋售，另一方面，國際原油價格緩步墊高，資金轉移，流入報價上漲的原物料相關類股，像是一整年都沒表現的台塑三寶，終於在最後一個月揚眉吐氣。

至於2017年度最傳奇的個股，當屬股王大立光，先是挾著蘋果新iPhone即將上市的高預期，股價從年初3790元衝到8月25日盤中創下歷史新高價6075元，為台股締造了新天險，買一張股票要價新台幣600萬元，等於台北市一間小套房的價格。

大立光登峰之後，很快的在新機發表後落入修正，尤其是11月iPhone X上市後，因銷售不如預期，外界質疑大立光業績可能旺季不旺，加上被外資唱衰，股價暴跌，最低來到3800元，回到年初的起漲點！大立光這一年的起落，可說是「成也蘋果，敗也蘋果」。1061229